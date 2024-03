Takiego burgera jeszcze nie było

Sieć MAX Premium Burgers pokazała, że umie stawiać wyzwania branży fast food pod wieloma względami – od jakości składników i smaku po działania związane ze zrównoważonym rozwojem. W listopadzie 2023 roku szwedzka sieć restauracji pod hasłem „Zrobiliśmy to lepiej” postawiła na polskim rynku wyzwanie dotyczące smaku poprzez wprowadzenie Burgera Rywala. To przyczyniło się do prawie 60% wzrostu sprzedaży w restauracjach MAX w całej Polsce od 15 listopada do 31 grudnia 2023 w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Teraz MAX kontynuuje wyzwanie i w ramach kampanii „Robimy to lepiej” wprowadza naprawdę dużego klasyka, który ma zawierać więcej wołowiny niż podobne, znane propozycje. Dodatkowo, jest również dostępny w wersji wegetariańskiej, z Plant Beef – aby zachęcić gości do podejmowania lepszych wyborów dla klimatu.

„Sukces Burgera Rywala wzmocnił nasze przekonanie, że warto i należy stawiać wyzwania naszej konkurencji i całej branży fast food. Wprowadzając nowy produkt, chcemy udowodnić, że nasza interpretacja jednego z najbardziej znanych, podwójnych burgerów jest większa i smaczniejsza. Uwierzcie mi na słowo albo przekonajcie się sami: robimy to lepiej, a BIG Classic jest tego kolejnym dowodem” – mówi Richard Bergfors, CEO w MAX Burgers.

BIg Classic to część historii i dziedzictwa szwedzkiej sieci restauracji. Jego receptura sięga lat 70-tych i po dziś dzień dostępna jest na północy Szwecji. Od dziś będzie go można spróbować również w innych krajach, w tym w Polsce, w których znajduje się MAX Burgers – w jeszcze większej i smaczniejszej odsłonie.

Jego wyróżniającą cechą nie jest tylko wyjątkowy smak i wysoka jakość składników, ale także rozmiar i receptura znana właścicielom MAX’a od lat. BIG Classic składa się z dwóch dużych porcji wołowiny, dwóch plastrów sera Cheddar, czerwonej cebuli, pikli, oryginalnego sosu i sałaty zamkniętych w specjalnej, składającej się z trzech części bułce z ziarnami sezamu. Goście mogą zamówić go z dodatkiem chrupiącego bekonu lub w wersji wegetariańskiej – z podwójną porcją Plant Beef zamiast klasycznej wołowiny. Dzięki temu BIG Classic Plant Beef staje się jednym z największych wegetariańskich burgerów w ofercie MAX’a.

„BIG Classic to nasza nowa interpretacja podwójnego burgera, początkowo nazwanego BIG MAX, który po dziś dzień oferujemy gościom w północnej części Szwecji. Istotna różnica polega na tym, że BIG Classic jest większy, jeszcze bardziej soczysty i zawiera chrupiące pikle. Wprowadzając BIG Classic, czerpiemy inspirację z naszej historii i burgera, który wprowadziliśmy już na początku lat 70-tych” – mówi Jonas Mårtensson, Szef Kuchni w MAX Burgers.

i Autor: Materiały prasowe Max Burger

