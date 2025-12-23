Takiego narzędzia w Polsce jeszcze nie było. Extradom.pl pokazuje nowy sposób wyboru domu

Extradom.pl – marka znana z projektów domów, dziś wyznacza kierunek zmian

Dla większości osób Extradom.pl kojarzy się przede wszystkim z projektami domów i od lat jest to pierwsze miejsce, w którym wielu inwestorów zaczyna planowanie wymarzonego domu. Ale w ostatnich latach marka zaczęła iść znacznie dalej: rozwija usługę kompleksowej budowy domu, wprowadziła do oferty gotowe domy prefabrykowane i zaczęła tworzyć rozwiązania, które upraszczają proces inwestycyjny.

Jedną z obserwacji Extradom.pl było to, że inwestorzy mają coraz większą potrzebę przejrzystości, kontroli i możliwości dopasowania domu do stylu życia. W odpowiedzi na te oczekiwania powstało narzędzie, którego na polskim rynku po prostu nie było – konfigurator domu, który łączy szybki proces budowy z prefabrykatów z wygodną personalizacją online znaną z zakupów internetowych. Omawiamy 4 najważniejsze funkcje, którymi wyróżnia się konfigurator domu przygotowany przez Extradom.pl na tle konkurencji.

Cena aktualizowana na żywo – pierwsza taka funkcja w Polsce

Podgląd aktualnej ceny live to najważniejsza i najbardziej przełomowa funkcja konfiguratora domu gotowego zaprezentowanego przez Extradom. Możesz zapomnieć o przycisku „Zapytaj o wycenę”. Każda decyzja inwestora natychmiast wpływa na cenę domu i ta cena pojawia się od razu na ekranie. Nie trzeba więc czekać na ofertę, kontakt z doradcą ani dodatkowe kalkulacje. Tę funkcję doceni każdy inwestor, dla którego kontrola budżetu jest kwestią najistotniejszą.

W konfiguratorze możesz zobaczyć, jak wybór układu wnętrza zmienia koszt domu, jak na cenę wpływa wariant elewacji, a nawet ile kosztują konkretne dodatki. Dla inwestorów oznacza to pełną przejrzystość i brak niespodzianek cenowych na późniejszych etapach.

Zmiana układu pomieszczeń – absolutny unikat na rynku

Możliwość personalizacji wnętrza domu online to funkcja, która wyróżnia konfigurator od Extradom.pl najbardziej. Narzędzie, które pozwala zmienić układ pomieszczeń w formie gotowych, przemyślanych opcji, to raczej niespotykana funkcja w tej branży.

W ofercie Extradom.pl mamy już pierwsze domy z konfiguratorem. Są do klasyczne parterówki serii Bergen w różnych metrażach. W każdym modelu można wybrać po kilka wariantów układów, stworzonych dla różnych części domu, m.in. wariant sypialni głównej, strefy wejściowej czy pokoi. Dzięki temu uzyskujemy zarówno dodatkowe pomieszczenia, jak i również zmieniamy funkcje przestrzeni.

To nie są „kolorystyczne dodatki”, ale realne decyzje, które wpływają na codzienne życie. A, co najważniejsze, różnice widać natychmiast na rzutach – bez rysowania, bez tabelek porównawczych, bez angażowania architekta.

Wizualizacje wysokiej jakości – zmiany widoczne od razu

Większość narzędzi dostępnych w internecie pokazuje tylko bazowe rzuty lub przykładowe wizualizacje zewnętrzne. Konfigurator Extradom.pl idzie znacznie dalej – podczas konfiguracji wszystkie zmiany są prezentowane na wysokiej jakości wizualizacjach i aktualizowanych rzutach.

To oznacza, że inwestor nie musi niczego sobie wyobrażać. Widok jest natychmiastowy, realistyczny i czytelny – dokładnie taki, jakiego oczekują współcześnie użytkownicy i inwestorzy.

Pełna personalizacja domu online - decyzje podejmowane wspólnie

Konfigurator gotowego domu od Extradom.pl działa w sposób, który inwestorzy dobrze znają z zamówień internetowych – jest prosty, intuicyjny i dostępny wtedy, kiedy jest potrzebny. Zamiast opisywać zmiany w rozmowie telefonicznej, można samodzielnie sprawdzić różne warianty domu: porównać wygląd, wybrać układ pomieszczeń, dopasować elementy funkcjonalne oraz warianty wykończenia. Wszystko odbywa się w jednym miejscu i w czytelnym widoku, co sprawia, że wybór domu przestaje być serią zapytań i wycen, a zaczyna przypominać spokojne porównywanie opcji.

Wspólna konfiguracja – decyzje podejmowane razem, nie w stresie

Zmienia się też sam sposób podejmowania decyzji. Do konfiguratora można wracać w dowolnym momencie, zapisać spersonalizowane warianty domów albo udostępnić je bliskim, aby kontynuować rozmowę wtedy, gdy jest na to czas. Inwestor od razu widzi, jakie zmiany są możliwe i jak wpływają na koszt domu, bez wsparcia doradcy. To wygoda i przejrzystość znana z zakupów online, przeniesiona na etap wyboru domu gotowego.

Dlaczego to narzędzie jest tak ważne dla całej branży?

Konfigurator gotowego domu Extradom.pl to pierwsze rozwiązanie, które pozwala zobaczyć dom takim, jaki realnie może powstać, z możliwością personalizacji, widoczną ceną i czytelnym obrazem zmian. Dzięki temu porządkuje najtrudniejszy etap planowania budowy, czyli moment podejmowania pierwszych decyzji.

To narzędzie odpowiada na potrzeby współczesnych inwestorów: daje poczucie kontroli, przejrzyste zasady wyboru i szybki dostęp do informacji, bez stresu i zgadywania. Jednocześnie wpisuje się w kierunek, który Extradom.pl rozwija od lat, czyli kompleksowość i bezpieczeństwo, towarzysząc inwestorowi od wyboru projektu po realizację ich wymarzonego domu. Obecnie Extradom umożliwia szybką budowę domu z generalnym wykonawcą i sprawną realizację gotowych domów prefabrykowanych na terenie całego kraju.