Rozłóż srebrne pod koszulą na Wigilię. Będzie gładka jak tafla wody. Bez zagnieceń i nerwów. Prasowanie koszuli

Wigilia tuż-tuż, a prasowanie koszul spędza sen z powiek? Jest na to sprytny trik!

Rozłóż specjalny materiał na desce do prasowania, a ubrania będą gładkie jak nigdy, i to w ekspresowym tempie.

Odkryj mało znany patent i prawidłową kolejność prasowania, by zapomnieć o zagnieceniach raz na zawsze!

Rozłóż srebrne pod koszulą na Wigilię. Będzie gładka jak tafla wody

Przygotowania do Bożego Narodzenia trwają w najlepsze i większość z nas jest już na ostatniej prostej. Pozostało tylko uprasowanie kreacji na Wigilię dla siebie i rodziny. I tu wiele osób czuje frustrację na samą myśl o prasowaniu koszuli. Często, kiedy uprasujemy jeden rękaw, to na drugim już widoczne są zagniecenia. Dlatego na prasowanie koszuli, zwłaszcza bawełnianej trzeba mieć swój patent, który ułatwi nam to zadanie, zwłaszcza, że pozostało niewiele czasu. Tu oprócz zachowania odpowiedniej kolejności podczas prasowania koszuli, warto zastosować mało znany patent, dzięki któremu ułatwimy sobie to zadanie i je skrócimy. Pomoże folia aluminiowa. Wystarczy, że ułożysz na desce folię aluminiową, która odbija ciepło i nie będziesz musiała prasować tkaniny z obu stron.

Prasowanie koszuli. Jak działa folia aluminiowa rozłożona na desce?

Warto mieć na uwadze, że każda ze stron folii aluminiowej ma inne zastosowanie. Matowa strona ma właściwości, które można porównać z chłodzącymi, błyszcząca zatrzymuje ciepło. Dlatego, żeby skrócić prasowanie koszuli, zdejmij pokrowiec z deski do prasowania, następnie rozłóż na niej folię aluminiową błyszczącą stroną do góry i nałóż pokrowiec. Prasowanie koszuli potrwa zdecydowanie krócej niż dotychczas.

Prasowanie koszuli bez zagnieceń. Prawidłowa kolejność

Kluczowe w prasowaniu koszuli jest zachowanie odpowiedniej kolejności prasowanych elementów. Wtedy wszystko pójdzie szybko i unikniesz tworzenia zagnieceń w trakcie prasowania.

Wyjmij fiszbiny z kołnierzyka i rozepnij wszystkie guziki. Kołnierzyk rozłóż na krawędzi deski i wyprasuj go z obydwu stron, kierując żelazko od brzegów do środka. Wyprasuj zewnętrzne części barkowej koszuli, a na końcu jej środek. Mankiety prasuj od strony wewnętrznej. Ułóż rękaw wzdłuż szwu i poprowadź żelazko w kierunku od łokcia do mankietów i od łokcia do ramienia. Te samą czynność powtórz po drugiej stronie rękawa. Naciągnij koszulę na szerszą część deski i wyprasuj lewy przód, a potem prawy. Na koniec wyprasuj plecy. Czubkiem żelazka możesz z łatwością wygładzić nierówną powierzchnię materiału i wszelkie nakładki.