Połóż na desce i prasuj koszulę, a będzie perfekcyjnie gładka w kilka minut. Bez zagnieceń i w kant. Prasowanie koszuli

Połóż na desce i prasuj koszulę, a będzie perfekcyjnie gładka w kilka minut

Prasowanie koszuli to czynność, którą większość z nas będzie musiała wykonać w czasie przygotowań do świąt. I chyba każdy się zgodzi z tezą, że nie jest to najprostsze i najprzyjemniejsze zadanie. Często, kiedy uprasujesz rękaw, to na drugim już widoczne są zagniecenia. Dlatego na prasowanie koszuli, zwłaszcza bawełnianej trzeba mieć swój patent, który ułatwi nam to zadanie. Jednym z nich jest folia aluminiowa. Wystarczy, że ułożysz na desce folię aluminiową, która odbija ciepło i nie będziesz musiała prasować tkaniny z obu stron. Warto mieć na uwadze, że każda ze stron folii ma inne zastosowanie. Matowa strona ma właściwości, które można porównać z chłodzącymi, błyszcząca zatrzymuje ciepło. Dlatego, żeby skrócić prasowanie, zdejmij pokrowiec z deski do prasowania, następnie rozłóż na niej folię aluminiową błyszczącą stroną do góry i nałóż pokrowiec. Prasowanie koszuli potrwa zdecydowanie krócej niż dotychczas.

Prasowanie koszuli bez zagnieceń

Kluczowe w prasowaniu koszuli jest zachowanie odpowiedniej kolejności prasowanych elementów. Wtedy wszystko pójdzie szybko i unikniesz tworzenia zagnieceń w trakcie prasowania.

Wyjmij fiszbiny z kołnierzyka i rozepnij wszystkie guziki. Kołnierzyk rozłóż na krawędzi deski i wyprasuj go z obydwu stron, kierując żelazko od brzegów do środka. Wyprasuj zewnętrzne części barkowej koszuli, a na końcu jej środek. Mankiety prasuj od strony wewnętrznej. Ułóż rękaw wzdłuż szwu i poprowadź żelazko w kierunku od łokcia do mankietów i od łokcia do ramienia. Te samą czynność powtórz po drugiej stronie rękawa. Naciągnij koszulę na szerszą część deski i wyprasuj lewy przód, a potem prawy. Na koniec wyprasuj plecy. Czubkiem żelazka możesz z łatwością wygładzić nierówną powierzchnię materiału i wszelkie nakładki.