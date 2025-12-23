Wetrzyj 1 porcję w zlew granitowy dziś wieczorem. Przez całe święta będzie lśnić bez zacieków. Czym impregnować zlew?

Przedświąteczne gotowanie obciąża zlew granitowy, ale istnieje sposób, aby lśnił przez całe święta.

Wystarczy wetrzeć w niego jedną porcję popularnego produktu, by zabezpieczyć go przed brudem i zaciekami.

Dowiedz się, jak prosta impregnacja i domowe sposoby czyszczenia sprawią, że Twój zlew będzie wyglądał jak nowy!

Wetrzyj 1 porcję w zlew granitowy dziś wieczorem. Przez całe święta będzie lśnić bez zacieków

W gorączce przedświątecznych przygotowań jednym z najczęściej użytkowanych pomieszczeń w każdym polskim domu jest kuchnia. Gotujemy, kroimy, smażymy, pieczemy, a potem zmywamy naczynia. I wtedy orientujemy się, że nasz granitowy zlew nie wygląda schludnie. Oczywiście to naturalne, że podczas intensywnego korzystania ze zlewu będą widoczne na nim zacieki z wody, osad i resztki jedzenia. Jednak na pewno nie chcemy, aby wyglądał tak w okresie świąt. Dlatego tuż po zakończeniu prac w kuchni i wyczyszczeniu granitowego zlewu nie wolno zapomnieć o jego impregnacji. To właśnie w ten sposób zabezpieczymy jego powierzchnię przed brudem i osadem z wody nawet na kilka dni. Dodatkowo stosując ten domowy sposób na impregnację zlewu sprawimy, że będzie pięknie lśnić. Po prostu wetrzyj jedną porcję w zlew granitowy w swojej kuchni dziś wieczorem po zakończeniu gotowania. Przez całe święta będzie idealnie czysty i nie pojawią się na nim zacieki.

Domowy impregnat do granitowego zlewu zabezpieczy go przez brudem i zaciekami

Bardzo ważne jest, aby oprócz regularnego czyszczenia zlewu granitowego również go impregnować. I wcale nie trzeba kupować specjalistycznych środków, aby zabezpieczyć powierzchnię zlewu przed zaciekami. Równie dobrze sprawdzi się w tym olej kokosowy. Weź jedną porządną porcję oleju na bawełnianą ściereczkę i wetrzyj go okrężnymi ruchami w powierzchnię zlewu, a na koniec jego nadmiar usuń papierowym ręcznikiem. Olej nabłyszczy granit, ale przede wszystkim będzie go chronić przez jakiś czas przed powstawaniem plam i przywieraniu zabrudzeń.

Czyszczenie zlewu granitowego. Jak usunąć z niego osad z kamienia i przebarwienia?

Oczywiście zanim przejdziemy do impregnowania naszego zlewu z granitu, wcześniej powinniśmy go wyczyścić z zacieków, osadu i zabrudzeń. W czyszczeniu zlewu granitowego znakomicie sprawdzą się domowe preparaty, które nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy tą domową pastą z sody oczyszczonej, która usunie nie tylko zabrudzenia, ale także kamień i zacieki z wody. Jak przygotować tę pastę czyszczącą do zlewu granitowego? Wsyp opakowanie sody oczyszczonej do miseczki i dodaj kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Następnie za pomocą gąbki nałóż ją na powierzchnię zlewu i energicznie wetrzyj. Na koniec zlew spłucz letnią wodą i gotowe. Lśni niczym diament.