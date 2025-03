Choć tegoroczna Wielkanoc wypada niedługo przed majówką, Polacy chętnie korzystają także ze świątecznych wolnych dni, by wyskoczyć na urlop w słoneczne miejsca. Z najnowszego raportu Kiwi.com, firmy travel-tech i wyszukiwarki lotów, wynika, że rezerwacje wzrosły o 60 proc. (dane do 20.03.2025) w porównaniu do ubiegłego roku. Najpopularniejszym kierunkiem podróży są Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania.

Tanie loty na Wielkanoc za granicą. Za bilety zapłacimy mniej niż w ubiegłym roku

Według Kiwi.com ceny biletów lotniczych na Wielkanoc są w tym roku niższe niż w ubiegłym. Nie jest to kolosalna różnica, ale bilet średnio zapłacimy 156 euro (około 650 zł), czyli o 10 euro mniej niż w ubiegłym roku. Z raportu wynika także, że loty na Wielkanoc są tańsze niż loty w tygodniu poświątecznym, i tym samymprzyciągają większą liczbę zainteresowanych.

Najwięcej osób w wielkanocną podróż z Polski wyruszy w piątek, 18 kwietnia. Nieco mniej wystartuje już w środę, 16 kwietnia – wtedy zaczyna się świąteczna przerwa w szkole. Niemal połowa podróżnych planuje krótkie wyjazdy trwające maksymalnie 3 dni. Natomiast 33 proc. klientów Kiwi.com wybiera pobyty 4-6-dniowe. Co ciekawe, 17 proc. planujących urlop zarezerwowało dłuższe wakacje trwające prawie dwa tygodnie.

Wielkanoc za granicą. Dokąd polecą Polacy?

W tym roku sporo osób postanowiło spędzić Wielkanoc we Włoszech. Liczba rezerwacji lotów do Włoch w porównaniu z ubiegłym rokiem wrosła o 200 proc. Najpopularniejsze miasta to: Mediolan, Rzym oraz Bari. Na drugim miejscu najpopularniejszych wielkanocnych kierunków wśród klientów Kiwi.com jest Hiszpania. W tym roku liczba rezerwacji wzrosła o 72 proc., a najpopularniejsze miasta to: Alicante, Barcelona i Malaga. Trzecim najczęściej wybieranym krajem jest Wielka Brytania, tutaj rezerwacje wrosły o 89 proc, a podróżni najchętniej wybierają Londyn. Kolejne najpopularniejsze kraje to: Francja,Grecja, Turcja, Portugalia, Malta, Stany Zjednoczone i Holandia.

ZOBACZ TEŻ: To najpiękniejsza grecka wyspa? Znajdziesz tu błękit wody, mnóstwo zieleni, atrakcji oraz wino, którego Grekom zazdroszczą Francuzi