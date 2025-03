Wiosna to doskonały moment na planowanie wakacji, a eksperci z eSky.pl podpowiadają, że maj i czerwiec to najlepszy czas na urlop. W tym okresie można uniknąć tłumów i wysokich cen sezonu wakacyjnego, a pogoda w wielu miejscach jest już idealna do wypoczynku. Co więcej, znane kierunki kuszą atrakcyjnymi cenami, które zaczynają się już od tysiąca złotych.

– Zarezerwowanie urlopu między majem a pierwszą połową czerwca to sprawdzony sposób na znalezienie wielu atrakcyjnych ofert, a także zapewnienie sobie wyższej dostępności rozmaitych obiektów noclegowych i komfortowego korzystania z infrastruktury turystycznej w miejscu odpoczynku. Warto bowiem pamiętać, że choć organizowanie wyjazdu przed wakacyjnym szczytem to coraz częściej stosowana praktyka, to jednak właśnie w lipcu i sierpniu popularne kierunki doświadczają największego ruchu turystycznego – wyjaśnia Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Gdzie na majówkę i czerwcówkę za granicą? Słoneczne wakacje za nieco ponad tysiąc złotych są możliwe

Hiszpania. Costa Brava i Majorka

Hiszpańska Costa Brava oferuje pakiety z lotem i hotelem od 1,1 tys. zł. W maju można znaleźć oferty na siedem nocy w Lloret de Mar, Malgrat de Mar czy Santa Susanna. W czerwcu ceny zaczynają się od 1,3 tys. zł. Majorka, z kolei, kusi pakietami od 1,5 tys. zł w maju, a w czerwcu ceny rosną do co najmniej 2,1 tys. zł za osobę.

Malta. Historia i piękne krajobrazy

Malta, bijąca rekordy popularności, przyciąga turystów połączeniem historii, pięknych krajobrazów i krystalicznie czystej wody. W maju można zarezerwować pakiet lot plus siedem nocy w Qawrze od 1,5 tys. zł, a w czerwcu cena wzrasta o 200 zł. W Sliemie i Bugibbie ceny zaczynają się od 1,6 tys. zł w maju i 1,7 tys. zł w czerwcu. Z kolei odpoczynek w Gżira i Mellieha – zorganizowany w opcji lot plus hotel (siedem nocy) – dostępny jest od 2 tys. zł w ostatnim miesiącu wiosny, a w pierwszej połowie czerwca trzeba będzie zapłacić odpowiednio 2,1 tys. i 2,4 tys. zł za osobę.

Cypr. Unikalne zabytki i dzika przyroda

Cypr to idealne miejsce dla osób szukających autentycznych doświadczeń, relaksu na plaży i bliskiego kontaktu z naturą. W maju siedem nocy w Pafos kosztuje od 1,4 tys. zł, a w Ayia Napa i Protaras od 1,5 tys. zł. W czerwcu ceny wzrastają do 1,7 tys. zł w Ayia Napa i 1,8 tys. zł w Protaras.

Grecja. Wyspy i kontynent

Grecja nadal pozostaje kierunkiem numer jeden na wakacyjny wyjazd. W maju i czerwcu najkorzystniejsze oferty znajdziemy na Półwyspie Chalkidiki, gdzie siedem nocy w opcji lot plus hotel kosztuje od 1,1 tys. zł w maju i 1,3 tys. zł w czerwcu. Na Rodos, Korfu i Krecie ceny zaczynają się od 1,2 tys. zł w maju i 1,4 tys. zł w czerwcu. W kategorii cenowej wygrywają także Saloniki i Riwiera Olimpijska. Wakacje w maju będą tu kosztować odpowiednio 1,4 tys. zł i 1,5 tys. zł za lot i siedem noclegów w pakiecie dla jednej osoby, zaś w czerwcu wydamy na nie 1,5 tys. zł oraz 1,7 tys. zł za osobę.

Włochy. Adriatyk i wyspy

Włochy to kraj, który Polacy uwielbiają odwiedzać. W Rimini nad Adriatykiem za przeloty i siedem nocy w hotelu zapłacimy od 1 tys. zł w maju i 1,1 tys. zł w czerwcu. W Abruzji ceny zaczynają się od 1,2 tys. zł w maju i 1,6 tys. zł w czerwcu. Sycylia i Sardynia oferują pakiety od 1,7 tys. zł zarówno w maju, jak i czerwcu.

- We Włoszech jednym z najczęściej słyszanych języków na ulicach popularnych kurortów bez wątpienia jest polski. – Jako naród uwielbiamy organizować wakacje w Italii. To kraj, gdzie każdy region ma odmienny charakter, kulturę i tradycje. Poza tym nie tylko urzeka różnorodnością krajobrazów, ale i otwartością mieszkańców, co tworzy przyjazną atmosferę dla odwiedzających, którzy bez problemu będą mogli spędzić tu czas aktywnie, jak i zrelaksować się na plaży – podkreśla Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Niezmiennie turystów zachwycają także Sycylia i Sardynia, a tygodniowy pakiet obejmujący przelot i noclegi można tam zarezerwować już od 1,7 tys. zł, zarówno w maju, jak i w czerwcu. Ponadto, warto zwrócić uwagę na południowe regiony Włoch: Kalabrię (okolice Tropea, Ricadi, Lamezia Terme) oraz Kampanię (okolice Neapolu i Wybrzeże Amalfitańskie). W Kalabrii majowy urlop z przelotem i siedmioma noclegami to wydatek rzędu 1,1 tys. zł od osoby, natomiast w Kampanii ceny zaczynają się od 1,6 tys. zł. W czerwcu za taki sam pakiet w Kalabrii zapłacimy około 1,6 tys. zł, a w Kampanii – 1,7 tys. zł od osoby.

ZOBACZ TEŻ: To nowy urlopowy raj Polaków. Słońce świeci tam 300 dni w roku. Od kwietnia lotów na Maltę będzie jeszcze więcej

Autor: