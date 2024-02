Te 2 listki wkładam do mojej szafy z ubraniami. Pachną przepięknie, a aura szczęścia otacza całe mieszkanie. Sposób na naturalne perfumowanie ubrań

Przetestowałam najlepszy sposób na pranie ręczników. To nie ocet ani soda oczyszczona. Do pralki wrzucam 1 tabletkę i nastawiam pranie ręczników. Po skończonym programie są miękkie i czyste

Jeśli chcesz, by Twoje ubrania pachniały zawsze świeżo, a przy okazji ochronić je przed molami, wystarczy, że włożysz do szafy dwa listki popularnej przyprawy. Oprócz dodania smaku potrawom liście laurowe mają także mnóstwo innych zastosowań, a perfumowanie ubrań to jedna z nich.

Wkładam dwa listki do szafy z ubraniami. Sposób na naturalne perfumowanie odzieży

Liście laurowe to jedna z najpopularniejszych przypraw na świecie. Wzbogacają smak gulaszu, zupy i pili. Mają także zastosowanie w kosmetyce oraz medycynie. Jednak oprócz dodawania smaku potrawom i odmładzaniu, liść laurowy może także ułatwić nam codzienne życie. Liście laurowe są bogate w olejki eteryczne, które działają także jak odświeżacz powietrza. Ich piękny zapach odstrasza mole, więc nie tylko perfumują nasze ubrania, ale także chronią je przed szkodnikami. Ponadto liście laurowe pochłaniają wilgoć, która jest najczęściej odpowiedzialna za nieprzyjemną woń z szafy. Dlatego, jeśli chcesz, by ubrania pachniały świeżością, włóż do szafy dwa listki laurowe. Oczywiście, jeśli chcesz, by rzeczy pachniały intensywniej, możesz użyć więcej przyprawy.

Co ciekawe, liście laurowe mają także właściwości wykorzystywane w ezoteryce. Starożytni Grecy i Rzymianie używali lauru do ozdabiania głów poetów i przywódców jako symbolu mądrości i chwały. Od najdawniejszych czasów liście laurowe (lub wawrzynowe) były uważane za talizman, który chronił ludzi przed nieszczęściami. Są one również symbolem bogactwa i dobrobytu. Noszone w kieszeni spełniają marzenia, włożone do portfela - przyciągają bogactwo. Żeby oczyścić mieszkanie ze złej energii, zapal kilka wysuszanych liści laurowych. Okadź nimi wszystkie pomieszczenia. Najlepiej zrobić to wtedy, kiedy księżyc zmierza do nowiu. Poczujesz nie tylko piękny aromat, ale odgonisz wszystko, co złe.

