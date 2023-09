Technologiczna wyprawka dla ucznia

„a stranger with my face” – słowacka gwiazda alt-pop, Karina Ann powraca z nowym zaskakującym singlem

Dziś smartfon w kieszeni ucznia już nikogo nie dziwi. To nie tylko kwestia mody, ale i pewnych standardów. Jaki model wybrać dla młodego człowieka, który jest ciągle w ruchu i nie zawsze jest uważny? Na pewno nie najdroższy! Jednocześnie, smartfon dla juniora powinien oferować zaawansowane funkcje do zabawy i komunikacji. Idealnym rozwiązaniem dla uczniów będzie model ZTE Blade V40 Design, bardzo efektowny smartfon, z pełnym Androidem oraz bardzo dobrymi parametrami i funkcjami.

ZTE Blade V40 Design ma 7,98 mm grubości oraz matowe, nie brudzące się odciskami palców plecki z charakterystycznym gładkim paskiem oraz ekran 6.6” FHD+ 2408x1080 pikseli z notchem w kształcie kropli wody, w którego zerka 8MP aparat do selfie. Każdy uczeń chętnie wykorzystuje swój telefon do robienia zdjęć. Na tylnej części V40 Design posiada 2 okrągłe wysepki aparatów fotograficznych umieszczone z dużym obiektywem aparatu głównego HD o rozdzielczości 50MP oraz dwoma mniejszymi obiektywami 2MP – jednym do głębi ostrości pozwalającym uzyskać efekt rozmycia i drugim makro pozwalającym na wykonywanie zdjęć z bliskiej odległości. Moduł fotograficzny uzupełnia lampa LED.

ZTE Blade V40 Design posiada szybką pamięć 128GB UFS 2.2 z możliwością jej rozszerzenia o kolejny 1TB za pomocą karty pamięci, zaś za płynną pracę odpowiadają 4GB szybkiej pamięci RAM + dodatkowe 3GB RAM są przydzielane dynamicznie w miarę potrzeb – to razem do 7GB RAM! ZTE Blade V40 Design obsługuje 2 karty SIM, ma ośmiordzeniowy procesor oraz wsparcie 4 systemów nawigacji GPS zaś długą pracę bez ładowania zapewnia duża bateria 5000mAh z opcją szybkiego ładowania 22.5W. Uzupełnieniem zaawansowanych funkcji jest Wi-Fi w standardzie ac (2 pasma 2.4GHz oraz 5GHz).

Cena regularna ZTE Blade V40 Design to 599 zł. Do końca września w ramach promocji dla uczniów i studentów można go kupić w o 100 zł taniej za 599 zł wraz ze smartwatchem ZTE Watch Live w prezencie!

Kontrola rodzicielska smartfona

Oczywiście korzystanie ze smartfona należy dziecku dozować, aby nie poświęcało mu zbyt wiele uwagi i czasu. W tym celu pomocna okaże się aplikacja ułatwiająca kontrolę rodzicielską. Za jej pomocą dorosły jest w stanie sprawdzać aktualną lokalizację telefonu dziecka, uzyskać dostęp do historii przeglądarki internetowej i ustalać ilość czasu i pory dnia na użytkowanie urządzenia, śledzenie rozmów i wiadomości, weryfikację i blokadę dla zainstalowanych oraz użytkowanych aplikacji, filtr treści wideo i stron internetowych oraz opcję zdalnego blokowania smartfona. Wybór aplikacji do kontroli rodzicielskich jest bardzo bogaty – w Internecie można łatwo znaleźć darmowe rozwiązania.

Gadżet dla aktywnych i spóźnialskich

Dla zrównoważonego rozwoju dziecka ważna jest nie tylko nauka, ale też aktywność fizyczna. Gadżetem, które może zachęcić dziecko do sportu jest inteligentny zegarek. Wspomniany już smartwatch ZTE Watch Live wyposażony jest w czujniki takie jak pulsoksymetr oraz pulsometr, co umożliwia monitorowanie poziomu tlenu we krwi i tętna. ZTE Watch Live wspiera także różne rodzaje aktywności fizycznej: badminton, bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze, koszykówkę, narciarstwo, piłkę nożną, pływanie, skoki na skakance oraz tenis. Taki smartwatch z pewnością przypadnie do gustu dzieciakom, które uwielbiają być w ruchu! Zegarek monitoruje też sen oraz tętno, dostarczając informacji o jakości snu i pracy serca. Dodatkowo, oferuje powiadomienia o braku aktywności, co może pomóc w utrzymaniu zdrowego stylu życia dziecka.

ZTE Watch Live posiada wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala, który umożliwia wygodne przeglądanie danych. Ponadto smartwatch umożliwia powiadomienia o połączeniach, wiadomościach SMS i e-mailach. ZTE Watch Live posiada również funkcje multimedialne, takie jak zdalne sterowanie aparatem i odtwarzaczem muzyki, co zapewnia wygodę w korzystaniu z urządzeń mobilnych.

Smartwatch ZTE Watch Live jest pyłoszczelny i wodoodporny z oceną IP68, dzięki czemu sprawdzi się w różnych warunkach atmosferycznych i podczas zabaw i gier bez obaw o uszkodzenia.

ZTE Watch Live kupisz za 129 zł lub dostaniesz w gratisie przy zakupie smartfonu ZTE Blade A72s.

Słuchawki nie tylko dla rozrywki

Muzyka dla każdego młodego człowieka jest sposobem na wyrażenie siebie. Nic więc dziwnego, że każde dziecko chce mieć słuchawki, najlepiej bezprzewodowe, które umożliwią mu słuchanie ulubionych rytmów, np. w drodze do szkoły. Ale słuchawki mogą też być pomocne podczas zajęć edukacyjnych online, np. korepetycji lub kursów językowych – wówczas uczeń może spokojnie słuchać prowadzącego, nie przeszkadzając w tym czasie rodzeństwu lub innym domownikom. Słuchawkami, które na pewno się sprawdzą są słuchawki douszne ZTE Buds2.

ZTE Buds2 to pchełki, które łączą się za pomocą Bluetooth 5.3, zapewniając stabilne połączenie i świetną jakość dźwięku. Zasięg wynosi do 10 metrów, co daje swobodę ruchu podczas korzystania.

Słuchawki ZTE Buds2 umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych dzięki wbudowanego mikrofonowi. Są zasilane akumulatorem o pojemności 30 mAh, a etui ładujące ma pojemność 310 mAh. Czas ładowania słuchawek wynosi około 2,5 godziny, a etui ładującego około 1,5 godziny. Po naładowaniu oferują maksymalnie do 6 godzin pracy.

Słuchawki są odporne na zachlapania dzięki klasie IPX4. Obsługuje się je za pomocą panelu dotykowego, który pozwala zmieniać utwory czy regulować głośność.

Słuchawki ZTE Buds2 kosztują 129 zł. Do końca września br. można je także otrzymać w gratisie, przy zakupie smartfona ZTE Blade A53 Pro.

