Ten gadżet z Action musisz zabrać na wakacje. Kosztuje ułamek ceny z popularnego elektromarketu

KLJU
2026-07-03 12:58

Sieć sklepów Action od lat przyciąga polskich klientów, oferując szeroki asortyment produktów do domu, dekoracji czy narzędzi. W sezonie letnim szczególnym zainteresowaniem cieszą się gadżety przydatne podczas urlopów i weekendowych wyjazdów. Jednym z prawdziwych hitów okazała się lodówka turystyczna, która ułatwi każdą wakacyjną wyprawę.

  • Holenderska sieć sklepów Action nieustannie zdobywa uznanie w Polsce, a oferowane w niej letnie akcesoria gwarantują wygodny urlop.
  • Ten przydatny sprzęt zrewolucjonizuje podróże, utrzymując napoje i jedzenie w niskiej temperaturze, a zapłacisz za niego znacznie mniej niż u konkurencji.
  • Dowiedz się, dlaczego ta lodówka to strzał w dziesiątkę i ciesz się tanim i komfortowym wypoczynkiem.

Gorące dni bywają uciążliwe, zwłaszcza podczas podróży autem, wypoczynku nad wodą czy w trakcie rodzinnych spotkań w plenerze. Letnie upały powodują, że jedzenie szybko się psuje, a nagrzane napoje nie gaszą pragnienia. Dlatego przenośna chłodziarka to element wyposażenia, który diametralnie zmienia jakość letnich wyjazdów. Ogromnym plusem tego sprzętu jest jego funkcjonalność. Z powodzeniem sprawdzi się na biwaku, na plaży, na działce czy w trakcie długich tras. Różne modele oferują możliwość zachowania odpowiedniej temperatury przekąsek, owoców czy napojów na długi czas. Takie udogodnienie z pewnością przypadnie do gustu osobom z dziećmi oraz fanom całodniowych wycieczek.

Tania lodówka turystyczna w Action. W Media Expert cena jest znacznie wyższa

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Wakacje bez stresu

Osoby robiące zakupy w Action doceniają przede wszystkim korzystne ceny, które idą w parze z dobrą jakością. Na sklepowych półkach co rusz pojawiają się asortymenty dopasowane do pory roku, które szybko znajdują nabywców. Zrozumiałe jest więc, że letnie akcesoria wyprzedają się w błyskawicznym tempie. Przenośna chłodziarka to zakup, który okaże się użyteczny nie tylko na wczasach, ale sprawdzi się także w sezonie grillowym i na krótkich wycieczkach. W sklepach Action lodówka turystyczna o pojemności 22 litrów jest dostępna za zaledwie 114,94 zł. Sporym udogodnieniem jest możliwość podłączenia jej do zasilania w samochodzie, co czyni ją idealnym towarzyszem podróży. Podobne urządzenia można znaleźć w ofertach innych znanych sklepów, lecz ich koszt jest wyższy. Przykładem może być Media Expert, gdzie za chłodziarkę o pojemności 28 litrów, również podłączaną do gniazda zapalniczki, musimy zapłacić 399,96 zł.

Zanim wyruszysz na wakacyjne eskapady, pikniki i spotkania w plenerze, warto rozważyć zakup takiego sprzętu. Choć to tylko niepozorny sprzęt, jego obecność gwarantuje, że chłodne napoje i świeże jedzenie będą zawsze pod ręką, nawet podczas największych skwarów.

Szyld z logo sieci Action nad wejściem do sklepu. O taniej lodówce turystycznej przeczytasz na SE.
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