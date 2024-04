Ten sposób mojej babci sprawia, że żaden ślimak nie przejdzie. Zmieszaj z fusami kawy i rozsyp w ogrodzie. Uratujesz kapustę przed żarłokami. Tak wypędzisz ślimaki z ogrodu

Rozpuszczam 1 kapsułkę i wlewam zamiast płynu do spryskiwaczy w samochodzie. Moje szyby w aucie lśnią z czystości. Domowy płyn do spryskiwaczy

Jednym z popularnych sposób na pozbycie się ślimaków z ogrodu jest posianie lub posadzenie roślin, których te mięczaki nie lubią. Warto zrobić to w pobliżu warzyw, które są dla nich wyjątkowo apteczne, czyli truskawki, maliny, ogórki, liście rabarbaru, sałaty czy kapusty. W pobliżu tych roślin posadźmy: czosnek, cebulę, lawendę, koper, rozmaryn, gorczycę, tymianek, majeranek, szałwię, cząber, nagietki. Żeby wzmocnić barierę, która sprawi, że ślimaki nie przedrą się do naszych upraw, można też rozsypać fusy od kawy wzmocnione zapachem, którego ślimaki nie znoszą.

Ten sposób mojej babci sprawia, że żaden ślimak nie przejdzie. Zmieszaj z fusami kawy i rozsyp w ogrodzie

Moja babcia zawsze powtarzała, że ze ślimakami trzeba działać na kilka sposobów. Po pierwsze dobrze zaplanować zagonek i posiać rośliny, których one nie lubią. Po drugie trzeba pamiętać, że wyruszają na żer wieczorem, dlatego zawsze podlewała rośliny o poranku. Mięczaki lubią wilgoć, więc wieczorne podlewanie, ułatwiałby im dotarcie do apetycznych kąsków. I ostatni krok, usypanie bariery wokół warzyw i owoców, które lubią ślimaki. Do tego celu babcia używała mieszanki kawowych fusów, cynamonu oraz sody. Niestety takie bariery trzeba usypywać niemal codziennie. Skutecznym sposobem na pozbycie się ślimaków z ogrodu są biegusy indyjskie. To kaczki, dla których ślimaki są prawdziwym przysmakiem.

