Ten trik odczaruje wiosenne porządki. Z nim czyszczenie zatłuszczonych powierzchni stanie się proste

Jak często rezygnowałaś z organizowania spotkania dla najbliższych, bo wiedziałaś, że sprzątanie może zająć więcej czasu niż sama impreza? Albo ile razy musiałaś wyrzucić ulubione buty lub ubrania, ponieważ nic nie było w stanie usunąć tłustych plam? Już nie wspominając o nagłym przypływie niemocy na samą myśl o (do)czyszczeniu samochodu. Niestety, pozbycie się tłustych zabrudzeń z powierzchni sprzętów domowych bywa czasochłonne lub wydaje się wręcz niewykonalne. Czasami wystarczy sama myśl o drażniącym zapachu tradycyjnych detergentów, by skutecznie zniechęcić się do działania. A kiedy mamy do czynienia z uporczywymi zabrudzeniami, jesteśmy na niego skazane nie tylko podczas samego sprzątania, ale jeszcze długo po zakończeniu czynności. Ponadto wdychanie charakterystycznego dla detergentów aromatu może być szkodliwe dla zdrowia. Potrafi wywoływać duszności, podrażnienia oczu, nosa, skóry i układu oddechowego oraz bóle głowy czy alergie. Chyba, że do sprzątania włączysz… kosmetyki do wnętrz, którym pod względem zapachu bliżej jest do eleganckich perfum niż środków czystości.

Seria innowacyjnych kosmetyków do wnętrz Perfect House® powiększyła się o nowego członka - Perfect House® Oil&Grease Remover Profesjonalny Płyn odtłuszczający do różnego rodzaju powierzchni. Z powodzeniem zastąpi wiele środków czystości. Będzie idealnym wyborem przy czyszczeniu zarówno sprzętów kuchennych i domowych, jak i do powierzchni plastikowych, ceramicznych, PCV, a także tekstyliów. Jego innowacyjna, skoncentrowana formuła została stworzona, by z łatwością usuwać nawet najtłustsze zabrudzenia. Podczas porządków we wnętrzu unosić będzie się niezwykła i zmysłowa woń piwonii, przywodząca na myśl perfumy wysokiej jakości, która długo będzie unosić się w powietrzu. Posiada bardzo stylowe opakowanie z designerską etykietą, dzięki czemu będzie się doskonale się prezentował, a nawet zdobił wnętrze.

PERFECT HOUSE® PROFESJONALNY PŁYN ODTŁUSZCZAJĄCY DO WSZELKICH POWIERZCHNI

Skutecznie usuwa tłuste plamy i zabrudzenia z:

kuchenek

piekarników

grilli

innych sprzętów kuchennych

kominków

mebli ogrodowych

odzieży i butów sportowych

tapicerki samochodowej

mebli tapicerowanych

felg

kosiarek

i Autor: Materiały prasowe PERFECT HOUSE