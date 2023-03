Jak szybko wyczyścić słuchawkę prysznicową? Ten trik z TikToka odkryje przez Tobą nieznany patent. Kamień i osad same się wyczyszczą

Uczennica warszawskiego liceum walczy o pierwsze kroki brata, który stracił nogę na wojnie w Ukrainie. To co zrobiła jest niesamowite!

Jak szybko wyczyścić słuchawkę prysznicową? Boski trik TikToka ułatwi Ci życie

Wszystkie elementy armatury łazienkowej należy regularnie czyścić. Mają one stały kontakt z wodą i zbiera się tam kamień i osad. Każdy, kto przynajmniej raz próbował doczyścić osady z kamienia wie, że nie jest to prosta czynność. Zwłaszcza w przypadku słuchawki prysznicowej, która ma trudno dostępne dziurki. Z pomocą przychodzi TikTok. Platforma ta to prawdziwa kopalnia pomysłów i wskazówek. Znajdziemy tam przydatne triki, które pomogą w sprzątaniu oraz te całkowicie pozbawione sensu. Patent z czyszczeniem słuchawki prysznicowej jest jednak zdecydowanie wart przetestowania. Jedna z użytkowniczek TikToka o nazwie "creepykiki" podzieliła się ze swoimi obserwatorami jej patentem. Jedyne czego potrzebujesz to torebka foliowa, w której wymieszaj ocet i płyn. Nałóż torebkę na słuchawkę i zwiąż gumką. Całość pozostaw na kilka godzin. Już po pewnym czasie zauważysz jak z dziurek słuchawki prysznicowej wypłukuje się kamień. W ten sposób wyczyścisz trudno dostępne miejsca i zapobiegniesz zmniejszonemu przepływowi wody.

Zobacz także: Doskonały trik na to, jak wyczyścić tapicerkę w samochodzie domowym sposobem. Dzięki niemu odświeżysz wnętrze auta szybko i za grosze

Sonda Domowe sposoby na porządki w domu? Tak! Są najlepsze Sporadycznie stosuję Nie, wolę płyny ze sklepu