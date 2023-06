Ten trik uratuje Cię, gdy przyjdą upały. Klimatyzacja domowej roboty skutecznie obniży temperaturę w nawet najbardziej nasłonecznionym pomieszczeniu. Zrobisz ją sam

Kwiaty, które kwitną całe lato. Posadź w czerwcu, a bedziesz cieszyć się kwieciem aż do jesieni

Letnie upały w mieście to dla wielu osób prawdziwa katorga. Wysokie temperatury i duszność w powietrzy mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Szczególnie musza na siebie uważać osoby starsze. Należy pamiętać o unikaniu słońca, nawadnianiu się oraz ograniczeniu aktywności fizycznej na zewnątrz. Jak jednak skutecznie schłodzić mieszkanie? Upały sprawiają, że mieszkania w blokach szybko się nagrzewają, a prawdziwą torturą są ciepłe noce. Kiedy nawet w nocy temperatury nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza trudno o jakościowy sen i wypoczynek. Rozwiązaniem problemów jest klimatyzacja, jednak jej montaż i użytkowanie jest stosunkowo drogie. Co w takiej sytuacji? Możesz przygotować domowej roboty klimatyzację, która skutecznie obniży temperaturą w Twoim domu. Jak to zrobić?

Jak zrobić domową klimatyzację? Krok po kroku

Przed wentylatorem postawi metalową (metal dobrze trzyma zimno) i napełnij ją zmrożoną słoną wodą. Sól obniża temperaturę, w której zamarza woda, dzięki czemu lód będzie bardziej zimny. W ten sposób powietrze rozprowadzane przez wiatrak będzie chłodniejsze i obniży temperaturę w pomieszczeniu. Pamiętaj, by w czasie upałów nie otwierać okien. W ten sposób pozwolisz jedynie gorącemu powietrzy dostać się do pomieszczenia. Wietrz w nocy, gdy temperatura spadnie.

Sonda Znałeś ten trik na domową klimatyzację? Nie, muszę koniecznie spróbować Mam tradycyjną klimatyzuję i nie domowych sposobów Tak robię w każde lato