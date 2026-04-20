Tęsknisz za dawnym życiem? Odnalezienie siebie po porodzie ułatwią ci te proste nawyki

Jak pokazują dane opublikowane na łamach Frontiers in Psychiatry, aż 80 procent mam zgłasza gorsze samopoczucie i potężne zmęczenie po narodzinach dziecka

Zwykłe wygospodarowanie zaledwie piętnastu minut dziennie na relaks to najlepsza dbałość o własne zdrowie psychiczne

Portal Healthline podpowiada, że łagodne podejście do trudnych emocji i akceptacja słabości bardzo ułatwiają odnalezienie siebie po porodzie

Skrócenie czasu na dawne hobby i dostosowanie go do obecnych możliwości sprawdza się znacznie lepiej niż całkowita rezygnacja z ulubionych zajęć

Regularne spacery lub wspólne wyjścia na obiad z innymi dorosłymi pozwalają szybko oderwać myśli od ciągłego zmieniania pieluch

Królowe Matki, odc 8- Jesica Dragon-Podolak o wychowywaniu syna z autyzmem

Tęsknota za dawnym życiem po narodzinach dziecka. Z czego to wynika?

Kiedy w domu pojawia się noworodek, wiele z nas czuje nagły smutek i żal za tym, co było kiedyś. To zupełnie naturalne, że brakuje ci dawnej wolności, długiego snu czy spontanicznych wyjść na kawę. Zamiast cieszyć się każdą chwilą z maluchem, czasami po prostu masz ochotę uciec i pobyć sama ze sobą.

Wynika to z faktu, że właśnie przechodzisz ogromną zmianę życiową i uczysz się siebie na nowo. Jak pokazują dane opublikowane na łamach Frontiers in Psychiatry, aż 80 procent mam zgłasza gorsze samopoczucie, potężne zmęczenie i wahania nastroju w tym czasie. To zjawisko określa się jako matrescencję (czyli fizyczne i psychiczne przejście kobiety w stan macierzyństwa), która bardzo często wiąże się z prawdziwym opłakiwaniem dawnej wersji siebie.

Kocham swoje dziecko, ale macierzyństwo mnie przytłacza. Jak sobie pomóc?

Możesz całym sercem kochać swojego malucha, a jednocześnie czuć frustrację z powodu codziennych obowiązków i ciągłego braku snu. Portal Healthline podpowiada, że warto spojrzeć na ten czas jak na nowy, kolejny etap w życiu, a nie tylko jak na bolesną utratę dawnej niezależności. Dobrym pomysłem jest uświadomienie sobie, że bycie mamą to teraz ogromna część twojej tożsamości, ale wcale nie jedyna. Zamiast ciągle obwiniać się o gorsze chwile, warto uważnie wsłuchać się w swój wewnętrzny głos i po prostu dać sobie prawo do ludzkiej słabości. Odnalezienie siebie po porodzie wymaga czasu i bardzo łagodnego podejścia do własnych, często trudnych emocji.

Jak wygospodarować czas dla siebie przy dziecku? Praktyczne rozwiązania

Powrót do dawnych pasji i upragniony odpoczynek są możliwe, jeśli zaczniesz planować je z odpowiednim wyprzedzeniem. Serwis Cleveland Clinic opisuje sprawdzone i życiowe sposoby, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie z maluchem:

Planowanie dosłownie 15 minut każdego dnia na zrobienie czegoś wyłącznie dla siebie

Wspólne tworzenie domowego grafiku z partnerem i wpisywanie w kalendarz czasu wolnego na odpoczynek

Korzystanie z pomocy bliskich osób lub wynajęcie opiekunki do dziecka na zaledwie kilka godzin w tygodniu

Skracanie czasu na dawne hobby i łagodne dostosowanie go do obecnych możliwości zamiast całkowitej rezygnacji

Wdrażając te drobne i proste kroki w codzienne życie, powoli odzyskasz radość z małych rzeczy i poczujesz ogromną ulgę. Nawet najkrótszy moment na wypicie ciepłej herbaty w ciszy pomaga skutecznie zmniejszyć stres i odzyskać życiową równowagę.

Jak pielęgnować znajomości i dawne pasje po porodzie? Proste sposoby

Czasami wydaje się, że przy niemowlaku nie ma miejsca na spotkania z ludźmi czy rozwijanie swoich zainteresowań, ale warto łapać choćby najkrótsze chwile. Znacznie lepiej jest poświęcić na swoje hobby zaledwie pięć czy dziesięć minut dziennie, niż z bólem serca całkowicie rzucić je w kąt. Bardzo pomocne okazuje się też regularne spędzanie czasu z innymi dorosłymi osobami, co pozwala oderwać myśli od ciągłego zmieniania pieluch i usypiania dziecka. Dobrym rozwiązaniem jest umówienie się na szybki obiad z koleżanką, zapisanie się na comiesięczny klub książki lub chociażby wspólny spacer z innymi mamami z sąsiedztwa. Taka przyjemna odskocznia od domowej rutyny to najlepsza dbałość o własne zdrowie psychiczne.

