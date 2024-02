To czują umierające osoby już kilka dni przed śmiercią. Zatrważające wyznanie pielęgniarki. "Ja umieram"

Pielęgniarka wyjawiła, co czują ludzie kilka dni przed śmiercią

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Wówczas zastanawiamy się, co czuła tuż przed śmiercią, czy czuła ból, smutek, a może była spokojna i pogodzona ze swoim odejściem? Temat śmierci człowieka przybliża internautom pielęgniarka pracująca w hospicjum, która regularnie wrzuca filmiki na TikToka. Julie McFadden opowiada w nich o swojej pracy, ale także odpowiada na pytania swoich obserwatorów. W jednym z nagrań pielęgniarka opowiedziała, co czuje człowiek kilka dni przed śmiercią. Okazuje się, że taka osoba prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że zbliża się koniec. - Ciało wie, że zbliża się śmierć. Uruchamia się wówczas szereg jego naturalnych mechanizmów. Człowiek przestaje jeść, pić, czas poświęca głównie na sen. Można powiedzieć, że ciało przysposabia się do nadchodzącego końca, do zgonu. Tak jakby chciało pomóc umierającej osobie w przygotowaniach do naturalnej, spokojnej śmierci - mówi Julie McFadden.

Tak zachowuje się 1/3 umierających osób

Pielęgniarka w swoich nagraniach potwierdziła też powszechną tezę, że stan ciężko chorych osób, tuż przed śmiercią ulega znacznej poprawie, co ich bliscy mogą mylnie odebrać i odzyskać nadzieję. - Dotyczy to średnio jednej trzeciej pacjentów.[...] Jeśli dotyczy to pacjenta, którego stan zdrowia nie dawał szans na nagłe ozdrowienie, wiemy, że znalazł się właśnie w tej jednej trzeciej. Staramy się wtedy delikatnie uświadomić rodzinę, że nie mogą oczekiwać utrzymywania się takiego stanu. Radzimy wykorzystać ten moment najlepiej, jak to możliwe, nacieszyć się swoją obecnością, ale nie dajemy im złudnej nadziei - wyjaśnia.

Człowiek na łożu śmierci wie, że umiera

McFadden podkreśla też, że często ludzie na łożu śmierci doskonale zdają sobie sprawę, że nadchodzi koniec. - Zdarza się, że rodzina bierze mnie na stronę i prosi, żeby nie mówić pacjentowi, że to koniec. Potem pochylam się nad łóżkiem i słyszę "ja umieram". Oni doskonale wiedzą - mówi kobieta.