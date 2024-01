i Autor: CC Unsplash.com / licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe To imię dla chłopca królowało w 2022! Sprawdź, jak najczęściej nazywano dzieci w Toruniu

Znaczenie imion

To imię dla zatriumfuje w tegorocznych rankingach? Wiele osób myśli, że to tradycyjne, polskie imię, a to błąd. Oznacza silnego i niezależnego mężczyznę

kaja 9:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To imię dla chłopca już od kilku lat należy do jednego z najpopularniejszych. Zauważalny jest trend na powracanie do tradycyjnych imion. Jessica i Brajan zostali wyparci przez Aleksandra oraz Zuzannę. Jedno takich z imion dla chłopca z roku na rok zyskuje na popularności. Wielu rodziców jest przekonanych, że to polskie, tradycyjne imię. To jednak błąd, to imię pochodzi z języka greckiego i jego pierwotnym odpowiednikiem był Szczepan.