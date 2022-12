To najgorsze prezenty dla chłopaka na święta. Oznaczają nieszczere intencje i są wyrazem zniewagi dla mężczyzny

Przyciąga bogactwo i odpędza pecha. Jakie jeszcze magiczne właściwości ma jemioła i dlaczego to jeden z symboli Bożego Narodzenia?

Czasami nie mamy pomysłu na prezent dla chłopaka na święta. Zwłaszcza, jeśli spotykamy się z nim od niedawna i nie znamy jego upodobań tak dobrze, ale jednak chciałybyśmy sprawić mu radość i wręczyć nawet drobny prezent na święta. Jednak tu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wiele podarunków, które przez lata były uznawane za bezpieczne, a jednak nieświadomie można nimi zranić uczucia mężczyzny. O co chodzi? W sytuacji, gdy nie wiesz, co dać partnerowi w prezencie na Boże Narodzenie przede wszystkim weź pod uwagę listę najgorszych prezentów na święta dla mężczyzny.

Prezenty dla chłopaka na święta - tego nie kupuj!

Jeśli wciąż zastanawiasz się, co jaki prezent na święta kupić swojemu partnerowi, z którym znasz się krótko, to podpowiadamy, czego na pewno nie powinnaś wręczać. Dotyczy to zwłaszcza par, które spotykają sie od niedawna. W sytuacji, gdy traktujesz partnera poważnie i wiążesz z nim swoją przyszłość odradzamy wręczania tych kilku rzeczy.

Bielizna nawet zabawne świąteczne skarpetki. Obdarowana nimi osoba może mieć wrażenie, ze nie traktujesz jej zbyt poważnie.

Gadżety do pielęgnacji - maszynki do golenia, kosmetyki nie są dobrym prezentem na święta dla chłopaka, którego znasz krótko. Wydają się bezpieczną opcją, a wcale nią nie są. Przede wszystkim nie wiesz czy trafisz w gust mężczyzny, bo zamiast golarki elektrycznej woli na przykład tradycyjną. Poza tym nie są to wymarzone prezenty dla mężczyzny i może poczuć, że nie jest dla Ciebie nikim wyjątkowym.

Kubki, talerze, poduszki z dedykacją - choć wydają się idealną propozycją na prezenty na święta, to jednak ich zakup nie wymaga od nas żadnego wysiłku, dlatego są raczej odbierane jako bezosobowe.

Karty podarunkowe do sklepów - ich podarowanie oznacza, że druga osoba bezie musiała sama sobie wybrać prezent, a twój wkład w obdarowywanie oceni jako zerowy.

