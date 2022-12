Kosmetyczne prezenty last minute! Piękne upominki dla niej

Rossmann - Pracownia Świętego Mikołaja MARION Zestaw Świąteczny - 7 masek do twarzy

Węglowa maska do twarzy

Poczuj prawdziwe oczyszczenie z węglową maską do twarzy. Zawarty w recepturze węgiel odczuwalnie wygładza skórę, a ekstrakt z bambusa, odświeża ją, nadając jej zdrowy i promienny wygląd. Pozwól sobie na chwilę relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

Kakaowa kremowa maska do twarzy

Poczuj prawdziwą miękkość z odżywczą kakaową maską do twarzy. Ekstrakt z kakao przywraca miękkość skórze i daje uczucie odżywienia, podczas gdy ekstrakty z pomarańczy i cytryny przywracają widocznie zdrowy i promienny wygląd skóry. Pozwól sobie na chwilę relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

Kokosowy peeling do twarzy

Poczuj prawdziwą gładkość z odświeżającym kokosowym peelingiem do twarzy. Ekstrakt z kokosa daje uczucie oczyszczonej i odświeżonej skóry, podczas gdy drobinki węgla złuszczają skórę, pozostawiając ją miękką i gładką. Pozwól sobie na chwilę relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

Księżycowa maska peel-off 8 ml

Wypróbuj księżycową maseczkę peel-off z biobrokatem i ciesz się efektem miękkiej i nawilżonej skóry. Ekstrakt z kamienia księżycowego daje uczucie nawilżenia i wygładzenia podczas gdy jagody goji działają regenerująca i kojąco na skórę. Pozwól sobie na chwilę relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

Porzeczkowa musująca maseczka do twarzy

Poczuj wyjątkową gładkość skóry z porzeczkową liftngującą maską do twarzy. Olej z czarnej porzeczki daje uczucie zregenerowanej i wygładzonej skóry, z kolei woda różana i ekstrakt z agawy zapewniają efekt elastycznej i zdrowej skóry. Pozwól sobie na odrobinę relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

Malinowa maska glinkowa do twarzy

Poczuj prawdziwą łagodzącą moc z malinową, glinkową maską do twarzy. Ekstrakt maliny daje uczucie zregenerowanej i oczyszczonej skóry pozostawiając na niej uczucie nawilżenia i przyjemnej gładkości. Ekstrakt z jeżyny jako silny antyoksydant, zapewnia efekt jędrnej i promiennej skóry. Pozwól sobie na chwilę relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

Kawowa maska na tkaninie do twarzy

Zatrzymaj czas przeciwstarzeniową kawową maską na tkaninie do twarzy. Aromatyczna kawa rozpieszcza zapachem i daje uczucie wygładzonej i oczyszczonej skóry. Woda figowa zapewnia uczucie jędrnej i elastycznej skóry, która odzyskuje świeży, młodzieńczy wygląd. Pozwól sobie na chwile relaksu inspirowaną zimowymi przysmakami.

BIELENDA ZESTAW BLUE MATCHA krem do twarzy + esencja tonizująca + serum do twarzy

Zestaw zawiera trzy produkty z bestsellerowej linii Blue Matcha , w skład którego wchodzą esencja tonizująca w piance, krople korygujące zwężające pory oraz krem pianka nawilżająco balansujący.

Krem – pianka nawilżająco balansujący o bogatej, wegańskiej formule, który sprawdzi się w codziennej pielęgnacji każdego typu skóry. Zachwyci Cię jego konsystencja w stylu „cloud” i skuteczne działanie. Krem-pianka zapewnia idealny poziom nawilżenia skóry, wspiera jej ochronę przed utratą wody, przywraca balans i wpływa korzystnie na mikrobiom skóry.

Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem-piankę w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, pozostaw do wchłonięcia. Stosuj pozostałe produkty z linii Blue Matcha dla lepszych rezultatów i naturalnie pięknej skóry.

DRUNK ELEPHANT TRUNK 6.0

Nowy zestaw Trunk 6.0 ma wszystko, czego potrzebujesz Ty i kwaśny płaszcz Twojej skóry do zdrowego, szczęśliwego i całkowitego zresetowania jej wyglądu. Dziesięć pełnowymiarowych produktów do pielęgnacji skóry i siedem próbek włożonych do chyba najsłodszej na świecie (i limitowanej) izolowanej lodówki kosmetycznej

Codzienna pielęgnacja Rose Glow od marki PIXI

Dzięki tym krokom zrobisz szach mat w walce z matową skórą. To pakiet 4 niezbędnych produktów do pielęgnacji skóry , w którym pierwszy raz połączyliśmy odżywczą różę i rewitalizujący Glow Tonic . Rozmiary opakowań są idealne , aby wprowadzić Cię w ten nowy sposób pielęgnacji cery poprzez oczyszczanie, tonizowanie oraz nawilżającą i odżywczą moc róż y, a także delikatne złuszczenie i rewitalizację z użyciem Glow Tonic. W skład zestawu wchodzą: biodegradowalne chusteczki do demakijażu, krem myjący Rose Cream Cleanser, Glow Tonic oraz balsam rozświetlający Rose Flash Balm . Komentarz Petry: Jest to próbka 2 naszych ulubionych linii produktów do pielęgnacji skóry łączących odżywczą linię Rose i kultową linię Glow. Poda ruj to, co najlepsze z linii Rose i Glow

GOLDEN ROSE Contour Powder Kit – Paleta do konturowania

Paleta do konturowania zawiera trzy odcienie służące do modelowania, podkreślania i rozświetlania cery. Zestaw kolorów został dobrany w taki sposób, by móc kształtować i definiować rysy twarzy, nadając jej właściwego konturu.

MOIRA COSMETICS Paleta do makijażu Meant To Be

Sama wyznaczaj sobie cele z naszą paletą do makijażu MEANT to BE z serii Destiny (Przeznaczenie). Zawiera ona 20 cieni do powiek w odcieniach różu i śliwki, dwa rozświetlacze oraz dwa róże do policzków, co pozwoli Ci wykonać perfekcyjny makijaż na każdą okazję. Formuła nie zawiera parabenów, sulfatów i ftalanów.

