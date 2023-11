To najlepsza sałatka na zimę, jaką możesz sobie wyobrazić. Moja babcia dodawała jeden sekretny składnik, który sprawił. że sałatka jarzynowa zyskiwała nowy smak

Dodaj ten jeden składnik do sałatki jarzynowej, a rodzina i znajomi oniemieją

Sałatka jarzynowa do zdecydowanie najpopularniejsza sałatka w naszym kraju. Króluje na polskich stołach i nie ma świąt bez niej. To absolutnie obowiązkowy element każdej świątecznej kolacji oraz obiadu. Klasyczny przepis na sałatkę jarzynową zna każdy. To gotowane warzywa, groszek, jajka, ogórek kiszony oraz majonez. Tak przygotowaną sałatkę jarzynową serwujemy na stół. Możesz jednak dodać do niej jeden składnik, który sprawi, że stanie się ona nieco ostrzejsza, a smak będzie bardziej wyrazisty. Tym sekretnym składnikiem jest musztarda. Dodaje ona nieci pikanterii i rewelacyjnie podbija smak delikatnych warzyw. Najlepiej do tego nadaje się musztarda sarepska, która ma dobrze wywarzony poziom ostrości. Sałatka jarzynowa z musztardą będzie ostrzejsza, ale nadal pozostanie klasyczna w swoim smaku. Odradzamy dodawanie musztardy francuskiej, która w swoim składzie zawiera gorczycę. Wymieszana w sałatce jarzynowej może dać nieco gorzkawy posmak.

Tego składnika nie dodawaj do sałatki jarzynowej. Magda Gessler odradza

Jednym ze składników sałatki jarzynowej, który budzi wiele emocji jest cebula. Jedni ją dodają, a inni wręcz przeciwnie, uważają, że niszczy ona smak sałatki. Magda Gessler jest przeciwniczką cebuli w sałatce jarzynowej. - Cebula powinna być oddzielnie, ponieważ nasza cebula jest bardzo mocna i jeżeli ją dołożymy dzień wcześniej, to potem, jak otwieramy lodówkę, to nam wyje taki gaz cebulowy — powiedziała swojego czasu na jednym z nagrań opublikowanych na Instagramie. Zamiast cebuli można dodać pora, który również zaostrzy smak, ale będzie nieco delikatniejszy.

