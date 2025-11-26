To najpiękniejszy kwiat na święta! Posadź go teraz, a na Boże Narodzenie będzie wyglądać lepiej niż grudnik. Kwiaty doniczkowe na święta

Karolina Piątkowska
2025-11-26 5:17

Ten kwiat ozdobi wnętrza na Boże Narodzenie lepiej niż grudnik. Wystarczy, że posadzisz go teraz, a na święta zakwitnie i sprawi, że w całym domu będzie pachnieć korzennym cynamonem. Z tekstu poniżej dowiesz się, jak go posadzić i pielęgnować, aby zakwitł na Boże Narodzenie.

Ten kwiat na Boże Narodzenie jest lepszy niż grudnik! Posadzisz go jeszcze teraz

Grupa kwitnących roślin na Boże Narodzenie nie jest zbyt duża. Najpopularniejszym kwiatem tego typu jest grudnik, Gwiazda Betlejemska oraz niektóre odmiany storczyków. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się jednak inny kwiat. Narcyz bożonarodzeniowy Pepperziva White to wyjątkowy okaz, który krótko kwitnie i wypuszcza niewiele kwiatów. Jest to jednak gra warta zachodu. Narcyz bożonarodzeniowy pepperziva white przepięknie pachnie korzennymi aromatami. Wielu osobom zapach ten kojarzy się z cynamonem. Czy zatem można wyobrazić sobie bardziej świąteczny kwiat?

Narcyz pepperziva white można uprawiać zarówno w ogrodzie i wtedy kwitnie on od kwietnia do czerwca. Można go również sadzić w doniczkach. W takim przypadku wystarczy niecały miesiąc, aby pojawiły się kwiaty. W sklepie ogrodniczym kup cebulki oznaczone Pepperziva White lub Paperwhite Ziva. W domu przygotuj większą doniczkę z kilkoma otworami drenażowymi. Przygotuj warstwę drenażu, taką jak do storczyków i nasyp ziemi do kwiatów doniczkowych. Cebulki narcyza bożonarodzeniowego sadź na głębokości około 12 cm. Ważne, aby były one sadzone piętką do dołu. Do jednej doniczki włóż maksymalnie 4 cebulki kwiatów. Podlewaj regularnie, gdy podłoże jest wyschnięte. Pamiętaj, aby zawsze po kilku minutach od podlania usuwać nadmiar wody z podstawki. Gdy pojawią się pierwsze pędy zwiąż je delikatnie, aby nie połamały się pod ciężarem własnych kwiatów. Odmiany Pepperziva White lub Paperwhite Ziva nie wymagają nawożenia. Pierwsze pąki mogą pojawić się w niecały miesiąc od posadzenia. Zatem jeżeli posadzisz je z końcem listopada, to na Święta rozkwitną. 

Cebulki Pepperziva White lub Paperwhite Ziva w listopadzie sadzi się również to gruntu. W tym przypadku kwiaty pojawią się jednak na wiosnę, a na świeżo posadzone cebulki należy nałożyć warstwę ochronną w postaci igliwia, kory lub suchych liście. Okrycie należy zdjąć wiosną, gdy skończą się ostatnie przymrozki. 

