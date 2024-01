To najrzadsze imię dla dziewczynki w Polsce? Przez kilkadziesiąt lat nikt nie nazwał tak dziecka. Pięknie brzmi. Zgadniecie, o jakie imię chodzi?

Niewłaściwy składnik faworków, który tysiące gospodyń dodaje do chrustu. Przez to faworki nie wychodzą i nie są idealnie kruche. Tak powinien wyglądać przepis na faworki

To najrzadsze imię w Polsce. Ostatni raz nadano jest w 1971 roku

Przyszli rodzice wybierając imię dla dziecka kierują się modą, upodobaniami oraz więzami rodzinnymi. Często wybiera się imiona po starszych członkach rodziny. W Polsce już od kilku lat zauważalny jest trend wybierania tradycyjnych imion dla dzieci. W rankingach popularności królują takie imiona jak Aleksander, Jan, Zofia czy Zuzanna. Nie zawsze oryginalne imiona to jedynie fanaberia i fascynacja zagranicznymi nazwami. Są imiona, która można uznać za staropolskie, jednak nigdy nie przebiły się one do świadomość ludzi i do dzisiaj są bardzo rzadko wybierane. Tak jest w przypadku imienia dla dziewczynki - Nelosława. Przez kilkadziesiąt lat nikomu nie nadano takiego imienia. Rada Języka Polskiego podaje, że do 1995 roku zarejestrowano jedną Nelosławę, która przyszła na świat w 1971 roku.

Skąd pochodzi imię Nelosława?

Posiadaczka imienia Nelosława sama postanowiła dowidzieć się więcej o swoim imieniu i poznać jego etymologią. Zapytała się Rady Języka Polskiego o pochodzenia swojego imienia. Odpowiedzi udzieliła jej prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, która wskazała, że imię to jest tak wyjątkowe, że nawet nie jest objaśnione w żadnym słowników. Powstało na wzór dawnych, dwuczłonowych imion takich jak: Mirosława czy Władysława. - Imię Nelosława jest utworzone według tego wzoru, od imienia Nela: Nel(o) + -sław, gdzie „-o” jest łącznikiem. Nadający imię chciał może połączyć tradycję (imię dwuczłonowe + „-sława”) ze współczesnością. Pierwszy człon imienia – Nela to prawdopodobnie skrócenie od Petronela lub Kornelia. Może pochodzić też od imienia Nel nadawanego w XX wieku dość często w Polsce (Nel – bohaterka powieści Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”). - wskazała prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa.

