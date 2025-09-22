To obowiązkowy zabieg przy hortensjach na jesień! Dzięki temu w kolejnym roku zakwitną podwójnie

Hortensje, królowe polskich ogrodów, wymagają odpowiedniej pielęgnacji jesienią, aby zachwycać kwiatami przez wiele lat.

Nie wszystkie gatunki hortensji są odporne na mrozy – niektóre wymagają szczególnego zabezpieczenia przed zimą.

Dowiedz się, kiedy i jak zabezpieczyć hortensje, by kwitły bujnie w przyszłym sezonie i uniknij błędów w jesiennej pielęgnacji!

Hortensja to królowa polskich ogrodów. Jej wielkie i okazałe kwiaty zdobią działki i parki. Dobrze pielęgnowane hortensje potrafią kwitnąc wiele lat. Hortensje ogrodowe pochodzą z Japonii i do Europy trafiły dopiero w latach 70-tych. Od tego momentu stały się jednymi z najpopularniejszych krzewów ozdobnych w ogrodach.

Jak zadbać o hortensję jesienią. Zimowanie hortensji

Popularne gatunki hortensji bukietowej są raczej odporne na mrozy i zimowe warunki atmosferyczne. Hortensje całkiem nieźle znoszą ujemnie temperatury i dlatego są tak chętnie hodowane w Polsce. Wiosną i latem bujnie kwitną i potrafią zakwitać do późnej jesieni. Bywa jednak, że hortensja nie kwitnie. Znajomy Japończyk wskazał mi, dlaczego może się tak dziać. Wiele odmień hortensji kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Jeżeli zimą one przemarzną to wiosną hortensja nie zakwitnie.

Zimowanie hortensji. Jakie gatunki trzeba okrywać?

Przede wszystkim przed zimą należy zabezpieczyć młode rośliny. Mają one jest nie do końca wykształcony system korzeniowy i w czasie mrozów potrzebują dodatkowego wsparcia. W przypadku wieloletnich krzewów nie wszystkie gatunki wymagają zabezpieczenia przed zimą.

Hortensja ogrodowa

To gatunek, który cechuje się najmniejszą odpornością na warunki atmosferyczna. Źle znosi mrozy i wiatry. Hortensje ogrodowe kwitną na zeszłorocznych pędów, które mogą zostać zniszczone zima, a przez to nie zakwitną na wiosnę.

Hortensja dębolistna

Ta odmiana również wymaga okrywania na zimę. Jest mało odporna i może przemarzać.

Hortensja bukietowa

To jedna z najpopularniejszych odmian hortensji, jakie może można spotkać w polskich ogrodach. Jest ona dość odporna na mrozy i wieloletnie krzewy nie wymagają okrywania. Warto jedna zabezpieczyć korzenie młodych roślin.

Hortensja pnąca

Również ten gatunek jest mrozoodporny i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed zimą.

Jak zabezpieczyć hortensje na zimę?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że hortensji nie powinno się zabezpieczać zbyt wcześnie. Najlepiej jest poczekać z tym zabiegiem do pierwszych przymrozków. Niższe temperatury pomogą zahartować krzew i sprawią, że hortensja będzie bardziej odporna na działanie warunków atmosferycznych. W tym czasie należy ograniczyć podlewanie i nawożenie, aby sztucznie nie przedłużać okresu wegetacyjnego. W innym przypadku roślina nie będzie gotowa na zimę i może szybko zacząć marnieć. Według znajomego Japończyka najlepszym terminem na przygotowania hortensji na zimowanie jest końcówka listopada. W tym czasie należy szczególnie zadbać o dwa miejsca na hortensji. Pierwszym z nich są dolne pędy oraz korzenie. Należy je odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem. Najlepiej do tego sprawdzi się usypany wokół korzeni kopiec z kory. Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu hortensji do zimy jest zabezpieczenie pędów. Należy je dokładnie i szczelnie owinąć agrowłókniną. Materiał świetnie chroni przed mrozami i wiatrem, a także zabezpiecza przed utratą wilgoci. Tak przygotowania hortensja przetrwa zimę, a wiosną będzie gotowa do kwitnienia.

Okrywanie korzeni hortensji

To właśnie cały układ korzeniowy jest najbardziej wrażliwy na działanie niskich temperatur. Najważniejszym zabiegiem przygotowującym do zimowania hortensji jest usypanie niewielkich kopczyków wokół korzeni. Czynność ta zapewni warstwę izolacyjną i sprawi, że temperatura wokół korzeni będzie wyższa. Dodatkowo wokół hortensji należy rozłożyć gałązki drzew iglastych. Będą one trzymały wilgoć i nie dopuszczą do przesuszenia gleby.

Czy hortensje powinno się przycinać jesienią?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w jesiennej pielęgnacji hortensji jest przycinanie pędów. Ogrodnicy wskazują, że jesień to nie termin na cięcie hortensji. Przed zimą warto jedynie usunąć stare i uschnięte pędy. Większość odmian hortensji kwietnie na zeszłorocznych pędach dlatego ich przycinanie może wpłynąć na ilość kwiatów w następnym sezonie. Cięcie hortensji najlepiej wykonać wczesną wiosną przed sezonem wegetacji