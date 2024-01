Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10. A Ty ile punktów zdobędziesz? Quiz tylko dla doświadczonych kobiet

Ten olej to czyste złoto. Świetnie smakuje, obniża cholesterol, łagodzi PMS i wzmacnia odporność. Sprawdź, na co jeszcze pomaga olej z wiesiołka i jak go stosować

Quiz dla kobiet. Twoja babcia miałaby 10/10, a Ty ile punktów zdobędziesz?

Moda na ekologiczny tryb życia zyskuje coraz większe rzesze fanek i fanów. Widać to nie tylko w zmianie nawyków żywieniowych, ale także w dbaniu o dom. Sporo osób rezygnuje ze znanej dotąd chemii, takiej jak płyny czyszczące, czy proszek do prania, na rzecz rozwiązań bardziej ekologicznych dla naszej planety, ale także naszego zdrowia. Co ciekawe - większość tych naturalnych sposobów była znana starszym pokoleniom, które nie miały tak łatwego dostępu do detergentów, czy leków i w związku z tym musiały sobie radzić domowymi metodami. Z pewnością każda babcia doskonale wie, która herbatka ziołowa pomoże na problemy ze snem, stres lub ból brzucha. Wie też doskonale z czego przygotować naturalną maseczkę na włosy lub płukankę, która poprawi ich kondycję. I co ciekawe, wiele osób, które idąc za radą babć, korzystają z tych "darów natury" potwierdza ich skuteczność.

Przygotowaliśmy quiz, w którym gwarantujemy, że każda babcia zdobyłaby maksimum punktów. To test z wiedzy, którą wiele osób z młodszego pokolenia chciałoby mieć. A Ty ile punktów zdobędziesz?

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Dalej