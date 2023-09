Twoja paprotka usycha, a jej liście stają się brązowe? Możesz na to coś zaradzić Oto, co musisz zrobić. Dzięki tym sposobom paproć odżyje na nowo

Ksiądz wymienił, kto trafi do piekła. Na liście rodzice, którzy żyją "na kocią łapę". "Zmierzają autostradą do piekła"

Paprotka to zdecydowanie kwiat - symbol. Znajduje swoje miejsce w wielu polskich domach. Paproć jest nie tylko rewelacyjną rośliną ozdobną, która zamienia nasze wnętrze w bujne ogrody, ale także oczyszcza powietrze z toksyn oraz dostarcza wiele tlenu i wilgoci. Paprotka jest łatwa w pielęgnacji jednak warto przestrzegać kilku prostych zasad. Przede wszystkim pamiętaj, że paprocie nie lubią suchego powietrza. Nie stawiaj ich przed kaloryferem, a także regularnie opryskuj ich liście woda. Paprotka uwielbia tego rodzaju prysznice, dzięki nim liście będą świeższe i bardziej zielone. Paprotka również dobrze będzie rosła w otoczeniu innych roślin, które zapewnią jej odpowiednio wilgotne środowisko.

Co zrobić, gdy paprotka usycha?

Pamiętaj, by paproć podlewać odstaną wodą o temperaturze pokojowej. Twarda woda często sprawia, że liście paprotki usychają na końcówkach. Warto wiedzieć, że paproć należy podlewać tylko wtedy, gdy jej podłoże jest delikatnie wyschnie. Zimą podlewaj ją rzadziej i staraj się nie doprowadzać do przelania. Jeżeli jednak Ci się to zdarzy, to pamiętaj, by zawsze odlać nadmiar wody. Nigdy nie stosuj nawozów do paproci, gdy z Twoją rośliną coś się dzieje. W ten sposób możesz jej jedynie zaszkodzić.

