Tych słów nigdy nie mów dzieciom. To 4 rzeczy, które sprawią, że Twoje dziecko straci pewność siebie i w przyszłości może Cię za to obwiniać

Małe dzieci są bardzo wrażliwe i chłoną przekaz ze świata. Wbrew temu, co się niektórym wydaje już najmłodsze pociechy mogą kodować w umyśle słowa i emocje przekazywanie przez rodziców. Regularnie powtarzane mogą odbić się na ich psychice i mieć wpływ na zachowanie dzieci w przyszłości. Zdarza się, że dzieci z domów, w których była ciągła krytyka i potrzeba bycia najlepszym nie potrafią odnaleźć się w pracy lub mają nieudane życie miłosne. Zobacz, jakie słowa mogą być szkodliwe na Twojego dziecka. Tych rzeczy nigdy nie mów najmłodszym.

Tych słów nigdy nie mów dzieciom: "Wszystko robisz źle"

Ciągła krytyka i zwracanie uwagi jedynie na to, czego dziecko nie potrafi może sprawić, że w dorosłym życiu bezie mu brakowało pewności siebie. Może całe życie stawiać się w roli ofiary, a z to z kolei może mieć wpływ na życie uczuciowe. W przemocowych związkach będzie czuło się winne i nie będzie potrafiło się postawić.

Tych słów nigdy nie mów dzieciom: "Jak wróci tata, to Ci pokaże"

To jest po prosty złe. To trochę zabawa w dobrego i złego policjanta. Dziecko będzie kojarzyło ojca z tą osobą, która wymierza karę i podświadomie może się go bać. W przyszłości może to również wpłynąć na jego pewność siebie.

Tych słów nigdy nie mów dzieciom: "Nie kocham Cię, bo jesteś niegrzeczny"

Takie słowa budują w dziecku przekonanie, że miłość jest uzależniona od jego zachowanie. Dla dzieci rodzice są całym światem, dlatego też zaprzeczanie tej miłości może mieć ogromny wpływ na ich psychikę.

Tych słów nigdy nie mówi dzieciom: "Nie bo nie"

Na koniec klasyk. Stawianie granic jest bardzo ważne w wychowaniu dziecka. Jednak brak argumentacji to najgorsze co możesz zrobić. Dzieci nigdy nie nauczą się konsekwencji pewnych czynów i nie zrozumieją, czemu coś jest zakazane.

