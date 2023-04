Tych słów nigdy nie mów mężczyźnie. Tego żaden facet nie zniesie. Ważne ostrzeżenie dla kobiet, przez te słowa nie będziesz miała u niego szans

Tego pod żadnym pozorem nie mów swojemu mężczyźnie. Straci do Ciebie zaufanie

Związek, zwłaszcza ten z krótkim stażem, to bardzo delikatna struktura. Panowie, choć często przekonują nas, że jest inaczej, są bardzo delikatnie i wrażliwi na swoim punkcie. Twój facet Ci się nigdy to tego nie przyzna, ale niektóre komentarze są dla niego bolesne i uderzają w jego ego. Z kolei, kobietom zdarza się powiedzieć za dużo. Niewinne żarty mogą dla mężczyzny skończyć się fochem, do którego się nie przyzna. Najczęściej po prostu przestanie się do Ciebie odzywać, a ty będziesz zachodzić w głowę, co się stało. Sprawdź, czego lepiej nie mówić mężczyznom. Po tych słowach nie będą chcieli się z Tobą spotykać.

Tego lepiej nie mówić mężczyźnie - wyśmiewanie się z jego przyrodzenia

Komentowanie miejsc intymnych drugiej połówki to zawsze zły pomysł, niezależnie od płci i stażu związku. Nieprzemyślany komentarz może zabić namiętną atmosferę i sprawić, że facet na długi czas straci ochotę na igraszki. Pamiętaj, skoro wy wyśmiewasz jego przyrodzenia, zawsze znajdziesz się taka, co je doceni.

Tego lepiej nie mówić mężczyźnie - porównywanie do eks

"A mój były to mi przynosił kwiaty co tydzień" - nigdy pod żadnym pozorem nie porównuj swojego obecnego partnera do poprzedniego. Nikt tego nie lubi. Skoro Twój były był taki wspaniały, to czemu z nim nadal nie jesteś?

Tego lepiej nie mówić mężczyźnie - wybieraj - albo ja albo coś

Stawianie komuś warunków i zmuszanie to wyboru to jedna z najohydniejszych technik manipulacji. Nie bez powodu mówi, że w przypadku, gdy ktoś stawia Ci taki wybór to zawsze należy wybrać tę drugą opcję. Zmuszając partnera do czegoś takiego stawiasz go w bardzo trudnym położeniu.

