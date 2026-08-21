Uber uruchamia przejazdy bez kierowcy! Pierwsze autonomiczne przejazdy w Europie

Uber Technologies, Inc., Verne i Pony AI Inc. („Pony.ai”) właśnie ogłosiły uruchomienie autonomicznych przejazdów w aplikacji Uber na terenie Zagrzebia. To pierwsze miasto w Europie, w którym pasażerowie mogą zarezerwować przejazd pojazdem autonomicznym za pośrednictwem aplikacji Uber.

Użytkownicy aplikacji już teraz mogą zamawiać autonomiczne przejazdy w wybranych częściach Zagrzebia, w tym w centrum miasta. Zasięg usługi i jej dostępność będą stopniowo rozszerzane. W początkowej fazie, w ramach stopniowego wprowadzenia rozwiązania, za kierownicą będzie znajdował się licencjonowany operator monitorujący przebieg jazdy, nim w przyszłości wdrożona zostanie w pełni bezzałogowa eksploatacja.

Uruchomienie usługi jest kontynuacją partnerstwa ogłoszonego w marcu i oznacza jej przejście z etapu rozwoju i testów do rzeczywistego wdrożenia w ramach platformy Uber.

– Implementacja robotaxi to kamień milowy dla rozwoju autonomicznej mobilności w Europie – mówi Annie Duvnjak, Global Head of Autonomous Mobility Operations w firmie Uber. – Łącząc sprawdzoną technologię autonomicznej jazdy Pony.ai, doświadczenie operacyjne Verne oraz globalną platformę Uber, sprawiamy, że zamawianie bezzałogowych przejazdów jest proste i dostępne dla pasażerów. Zagrzeb stanowi ważny pierwszy krok w działaniach mających na celu udostępnienie pojazdów autonomicznych milionom pasażerów oraz zbudowanie największej na świecie platformy do wdrażania samojezdnych taksówek.

Zagrzeb jest pierwszym rynkiem, na którym uruchomiono usługę w ramach tej współpracy, i stanowi model, który firmy planują rozszerzyć na kolejne europejskie miasta. Dalsze szczegóły dotyczące kolejnych rynków, na których rozwiązanie zostanie uruchomione, będą ogłoszone jeszcze w tym roku.

– W kwietniu Verne uruchomiło w Zagrzebiu pierwszą w Europie komercyjną usługę robotaxi. Od tego czasu zrealizowaliśmy tysiące autonomicznych przejazdów, działając każdego dnia i zdobywając doświadczenie w obsłudze rzeczywistych pasażerów w stolicy Chorwacji. Od dziś przejazdy Verne są dostępne również za pośrednictwem aplikacji Uber, dając użytkownikom kolejny sposób na skorzystanie z usługi. To kolejne przełomowe wydarzenie w Europie – po raz pierwszy bezzałogowe pojazdy są dostępne poprzez platformę Uber na europejskim rynku – mówi Marko Pejkovic, CEO Verne. – To ważny moment nie tylko dla Verne, ale także dla Chorwacji. Pionierskie wdrożenie rozpoczęliśmy tutaj, w Zagrzebiu. Teraz można skorzystać z niego dzięki wsparciu największej na świecie platformy mobilności. Doświadczenie zdobywane każdego dnia w Zagrzebiu pomoże nam wprowadzać Verne w kolejnych europejskich miastach.

Bezpieczeństwo usługi jest najważniejsze. Wszystkie pojazdy autonomiczne muszą spełniać obowiązujące wymogi regulacyjne oraz standardy bezpieczeństwa Uber, zanim zostaną dopuszczone do działania na platformie. Usługa będzie rozwijana stopniowo, w miarę jak partnerzy będą przygotowywać się do przejścia na w pełni autonomiczne przejazdy.

Uber zakłada, że w najbliższych latach robotaxi i kierowcy będą współistnieć i wspólnie rozwijać rynek przewozów. Wiele przejazdów nadal będzie wymagało udziału kierowców, podczas gdy pojazdy autonomiczne będą poszerzać zakres możliwości transportu dostępnych dla pasażerów.

Użytkownicy Uber mogą skorzystać z usługi, otwierając aplikację i zamawiając przejazd UberX lub Comfort. Gdy pojazd autonomiczny będzie dostępny w pobliżu, aplikacja wyświetli informacje o nim oraz instrukcje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia przejazdu.