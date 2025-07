Ubrania na wakacjach bez zagnieceń? Projektantka podpowiada, jak spakować walizkę, aby ubrania zachowały swój fason

Planując wakacyjną walizkę, warto kierować się zasadą szafy kapsułowej – czyli zabrać ze sobą tylko ubrania, które można ze sobą swobodnie łączyć, tworząc różne zestawy z ograniczonej liczby elementów. Sprawdzą się klasyki: bawełniana koszula, lniana sukienka, lekkie spodnie i szorty, neutralne topy i marynarka. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy miejsce w bagażu, ale też szybciej się ubieramy i czujemy pewnie w dobrze przemyślanych stylizacjach.

Podczas pakowania na wakacje warto postawić na ulubione ubrania z naturalnych materiałów, które można łatwo stylizować na różne sposoby, ale też takie, które szybko można odświeżyć – bez konieczności zbyt częstego ich prania czy prasowania. To oszczędność miejsca, czasu i nerwów

– radzi Katarzyna Zajączkowska, projektantka i ekspertka marki Laurastar, produkującej profesjonalne systemy do prasowania, parownice oraz generatory pary.

Coraz więcej osób wybiera minimalistyczne podróżowanie, nie tylko ze względu na wygodę czy ograniczenia linii lotniczych, ale również z potrzeby uproszczenia i świadomego podejścia do stylu życia. Zabieramy mniej rzeczy, ale lepiej dobranych, bardziej uniwersalnych, wygodnych i dobrej jakości. Ubrania muszą być funkcjonalne, ale też estetyczne – bo nawet na wakacjach chcemy czuć się sobą, wyglądać świeżo i stylowo.

Ubrania wyciągnięte z walizki zawsze będą pogniecione, niezależnie od tego w jaki sposób je spakujemy. Dlatego polecam zabrać ze sobą kompaktową parownicę, która błyskawicznie wygładza i odświeża ubrania. Para wodna to bezpieczny sposób na wygładzenie nawet delikatnych tkanin. W podróży to absolutny game changer – wystarczy kilka ruchów, by koszula czy sukienka wyglądały jak nowe