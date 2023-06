Uczniowie szkół podstawowych nagrali piosenki promujące zdrowe odżywianie

„Program dla szkół” to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach którego uczniowie klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych otrzymują owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne. Głównym celem Programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału produktów mlecznych i owocowo-warzywnych w ich codziennej diecie. Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.

W II semestrze roku szkolnego 2022/2023 w „Programie dla szkół” w komponencie owocowo-warzywnym uczestniczy 11 561 szkół podstawowych, w których owoce i warzywa otrzymuje ok. 1,721 mln dzieci z klas I–V, natomiast w komponencie mlecznym 11 738 szkół podstawowych, w których mleko i produkty mleczne otrzymuje ok. 1,718 mln dzieci z klas I–V. Program finansowany jest ze środków UE oraz krajowych. Budżet programu w roku szkolnym 2022/2023 w Polsce wynosi ok. 234,9 mln zł, z czego 128 mln zł to finansowanie z budżetu krajowego.

MUZYCZNE WYZWANIA CHRUMASA

Plebiscyt „Muzyczne wyzwanie Chrumasa” to jedno z działań promujących „Program dla szkół”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych biorących udział w Programie. W plebiscycie dzieci prezentują swój talent wokalny i instrumentalny, a także razem z Chrumasem promują zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci w całej Polsce.

Uczestnicy plebiscytu przygotowali własny utwór słowno-muzyczny w dowolnym gatunku muzycznym, złożony z dwóch zwrotek i dwa razy zaśpiewanego refrenu. Piosenka miała zawierać treści promujące zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci (nie tylko w szkole), nazwę „Program dla szkół”, hasło „Szkolna przerwa śniadaniowa, mleczna, z warzyw, owocowa”. Należało w niej wykorzystać przynajmniej po jednej nazwie owocu, warzywa i produktu mlecznego (owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, soki owocowe; warzywa: marchewki, rzodkiewki, papryka słodka, pomidory, kalarepa; produkty mleczne: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy). Można było wykorzystać także inne nazwy owoców, warzyw i produktów mlecznych, pod warunkiem że pochodzą z Polski.

W pierwszym etapie plebiscytu, ze wszystkich nadesłanych elektronicznie utworów, jury wybrało 12 najlepszych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej wyzwaniechrumasa.tvp.pl. W drugim etapie, w głosowaniu internetowym, zostało wybranych 6 utworów z największą liczbą głosów. Ich autorzy to uczniowie: Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy, Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Piszu, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku.

Wszyscy laureaci tej części plebiscytu w ramach nagrody zostali zaproszeni do nagrania profesjonalnych teledysków do swojego utworu w studio TVP, które obecnie są emitowane w TVP ABC. Spośród nich w głosowaniu internetowym, które potrwa do 5 czerwca, zostanie wyłoniony zwycięzca. Ogłoszenie wyniku plebiscytu nastąpi 7 czerwca.

i Autor: Materiały prasowe Muzyczne wyzwanie Chrumasa