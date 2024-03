Udekoruj swój dom na wiosnę. Zaprośmy do domu świat za oknem i żyjmy z nową intensywnością

W wiosennych nowościach IKEA znajdziemy dwa nurty stylistyczne. Nowoczesny oraz nowoczesny skandynawski. Pierwszy charakteryzuje się nieoczekiwaną, kontrastową mieszanką kolorów. Zabawne, geometryczne wzory z paskami i kratkami łączą się ze śmiałymi kombinacjami tekstur. Ta odsłona jest odważna i śmiała. Drugi styl jest harmonijny, lekki, czysty i schludny. Kolory są spokojne i neutralne, a artykuły wykonane z przewagą naturalnych materiałów. Prosta forma dodaje im charakteru. Eksperymentujmy z kolorami i stylami oraz odkrywajmy nowe możliwości aranżacyjne, aby stworzyć lepiej pomyślany dom z IKEA.

Trendy na wiosnę 2024 z japońskim akcentem

Wiosna to czas odrodzenia i budzenia się do życia. Nic dziwnego, że pragniemy otaczać się pięknymi przedmiotami, które niosą ze sobą energię świeżości i harmonii. Japończycy od wieków kultywują sztukę "wabi-sabi" - celebrowania niedoskonałości i ulotności życia. Stonowane barwy, szlachetne materiały i klasyczne wzory to propozycja dla miłośników wyrafinowanego stylu. Nowoczesne interpretacje tradycyjnych form nadadzą wnętrzu szyku i elegancji.

- Kiedy rzeczy pozostają niedokończone lub niekompletne, znajduje się wtedy miejsce dla wyobraźni. To właśnie w niedoskonałościach kryje się prawdziwe piękno. - Hiroko Takahashi, Projektantka kolekcji SÖTRÖNN.

Opracowując koncepcję kolekcji SÖTRÖNN, projektantka Hiroko Takahashi chciała oddać hołd tradycyjnemu japońskiemu wzornictwu, a jednocześnie nadać produktom nowoczesności. Dodatkowy atut? Zarówno pled, jak i ścierki mają uzupełniający się wzór kolorystyczny po obu stronach. Dwa oblicza, jeden produkt! W tym sezonie warto postawić na hipnotyczne powtórzenia, aby nadać wnętrzu nowy, odważny charakter dzięki ostrym, czarno-białym grafikom.

Zamknij oczy i zwróć twarz ku słońcu

Przenikające się pastelowe barwy, delikatne printy inspirowane naturą i zwiewne tkaniny wprowadzą do wnętrza atmosferę spokoju i harmonii. Pozwólmy światłu płynąć, łagodnie zanikać i rozjaśniać się. Nowości inspirowane światłem i przejrzystością to idealne rozwiązanie dla miłośników nowoczesnego stylu skandynawskiego.

Dywan HOTELLRUM ożywi i rozświetli wnętrze domu. W sypialni stworzy przytulną atmosferę sprzyjającą snom o plaży i morzu, w salonie stanie się centralnym punktem wystroju, a w pokoju dziecięcym zapewni miękką i bezpieczną przestrzeń do zabawy. Żółte pastelowe odcienie przechodzą poprzez zieleń do błękitu, tworząc impresjonistyczny pejzaż, którego widok pobudza wyobraźnie. Wysokie włosie jest wyjątkowo miękkie i sprzyja wytłumieniu hałasu we wnętrzu.

Natura na wyciągnięcie ręki

Czas zrzucić zimowy kokon i w pełni doświadczać życia! Odrzućmy sztywne zasady, dając się ponieść swobodnej formie inspirowanej naturą. Organiczne kształty, brązy i zielenie, a także surowe materiały stworzą dla miłośników natury przestrzeń pełną harmonii. Tekstylia z kolekcji FRÖDD, np. wygodna poduszka podłogowa czy ręcznie przędziony pled, posiadają kolory inspirowane naturą. Produkty ogrzewają i ciało, i duszę, ponieważ przy tworzeniu tej kolekcji IKEA współpracowała z przedsiębiorstwami społecznymi w Indiach, by tworzyć miejsca pracy dla osób, które najbardziej tego potrzebują.

Wisząca lampa YTLÄGE wyraża istotę współczesnego designu. Jej prosta forma emanuje spokojem i czystością. Lampa rozświetli pokój przytłumionym światłem, wprowadzając do niego ciepło i przytulność. Ale wystarczy pociągnąć za sznurek, by zmienić atmosferę. Klosz otworzy się niczym kwiat, a światło wypełni wnętrze.

Nowe kubki PIGGÅL łączą funkcjonalność z pięknem natury. Wykonane z wysokiej jakości materiałów w subtelnych, zielono-białych kolorach, nawiązują do barw wiosennego lasu. Ich komfortowy kształt idealnie dopasowuje się do dłoni, a pojemność sprawia, że poranna kawa lub popołudniowa herbata stają się prawdziwą przyjemnością.

Energia i radość

Mocna czarno-biała baza, geometryczne wzory i dodatek soczystego cytrusowego koloru w nowej pościeli i poduszkach to idealny sposób na przebudzenie domu po zimowym śnie. Obraz PJÄTTERYD to prawdziwe dzieło godne muzeum sztuki współczesnej, które nada wnętrzu charakteru. Dynamizm i nasycone kolory tworzą wyrazisty manifest kreatywności, będący dowodem na to, że sztuka może być prosta, a jednocześnie niezwykle efektowna. To idealny dodatek do nowoczesnych i klasycznych wnętrz.

Poza obrazami, chętnie ożywiamy też wnętrza za pomocą roślin. Raport „IKEA. Życie w domu 2023” podaje, że dla Polaków jednym z trzech kluczowych aspektów zapewniających poczucie komfortu w domu jest możliwość kontaktu z naturą. Wybierając kwiaty doniczkowe, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich piękno i rodzaj, ale również na akcesoria do pielęgnacji. Na przykład na konewkę, która może stać się stylowym elementem dekoracyjnym. Konewka FÖRENLIG zachwyca swoją oryginalnością, słonecznym, żółtym kolorem i designem, który wywoła uśmiech na twarzy nawet podczas deszczowej pogody.

Nowości IKEA będą dostępne w sklepach, online oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od kwietnia 2024 r. do wyczerpania zapasów. SÖTRÖNN i FRÖDD są liniami limitowanymi dostępnymi w sprzedaży do października 2024 r. IKEA zaprasza na zakupy w nowych niższych cenach.

