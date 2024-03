Wielkanocna babka wypieczona w punkt? Poznaj akcesorium, które gwarantuje sukces świątecznych wypieków! 

Zwiń w kulkę i do dzieła. Wrzuć do kopca na trawniku, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Urządzeniem, które zapewni ci spokój i gwarancję przygotowania świątecznych wypieków „w punkt” jest Thermomix® Sensor - czujnik, który precyzyjnie kontroluje temperaturę dań, informując na bieżąco o pozostałym czasie pieczenia, a także o tym, kiedy danie jest gotowe i należy usunąć je ze źródła ciepła, aby uzyskać najlepszy efekt. Sonda wyposażona jest w dwa czujniki do monitorowania, które mierzą temperaturę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz potrawy, precyzyjnie kontrolując warunki termiczne i zapewniając jednocześnie jeszcze lepszą jakość przygotowywanych potraw. Ostrą końcówkę sondy wystarczy włożyć w kawałek mięsa lub zanurzyć w cieście. W przypadku słodkich wypieków przyda się silikonowy uchwyt, dzięki któremu sensor będzie w stanie stabilnie trzymać się w formie wypełnionej płynnym ciastem. Następnie wystarczy połączyć się za pomocą Bluetooth z aplikacją w telefonie lub bezpośrednio z urządzeniem Thermomix® TM6 i ze spokojną głową oczekiwać zakończenia procesu pieczenia.

Zbliżające się wielkimi krokami Święta Wielkanocne to idealny moment, by sprawdzić, jak to działa. Przekonaj się, że babka piaskowa „Fix”, na którą przepis dostępny jest na Cookidoo® – platformie z przepisami na Thermomix®, będzie puszysta, idealnie wilgotna, wypieczona „w punkt” i zachwyci wszystkich Twoich najbliższych!

Babka Piaskowa „Fix”

Składniki

250 masła, pokrojonego na kawałki, plus dodatkowa ilość do natłuszczenia formy

200 mąki pszennej, plus dodatkowa ilość do oprószenia formy

200 g cukru

10 g skórki z cytryny, ekologicznej, bez białych błonek, pokrojonej na kawałki

4 jajka

2 łyżeczki cukru waniliowego, wykonanego w TM lub 4 łyżeczki cukru wanilinowego

100 g skrobi ziemniaczanej

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

cukier puder, ilość do oprószenia babki

Sposób przygotowania

Rozgrzać piekarnik do temp. 180°C. Natłuścić i oprószyć mąką formę do babki z kominem (Ø 22-24 cm), odstawić.

Do czystego i suchego naczynia miksującego wsypać cukier, dodać skórkę z cytryny, zmielić 20 s/obr. 10. Cytrynowy cukier puder przesypać do innego naczynia, odstawić.

Do naczynia miksującego włożyć masło, roztopić 3 min/70°C/obr. 2. Roztopione masło przelać do innego naczynia, odstawić.

Do naczynia miksującego wbić jajka, dodać przygotowany wcześniej cytrynowy cukier puder i cukier waniliowy, wymieszać 2 min/obr. 5.

Dodać mąkę pszenną, skrobię, proszek do pieczenia i roztopione masło, wymieszać 10 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego., wymieszać 30 s/obr. 4. Ciasto przelać do przygotowanej formy. Posiadacze Thermomix® Sensor mogą go użyć wraz z silikonowym uchwytem przed włożeniem ciasta do piekarnika.

Piec 40-50 min (180°C) do czasu, aż patyczek włożony w ciasto będzie suchy lub Thermomix® Sensor wyśle powiadomienie o gotowości wypieku. Babkę pozostawić w formie na ok. 15 min do ostygnięcia, następnie przełożyć na talerz. Babkę piaskową "Fix" oprószyć cukrem pudrem i podawać jako deser.

i Autor: Materiały prasowe Thermomix®