Udoskonalona aplikacja Circle K extra nagradza już od pierwszej wizyty

Nowe spojrzenie na lojalność

Kiedyś lojalność wobec marki wymagała czasu, punktów i cierpliwego gromadzenia bonusów. Dziś konsumenci chcą czegoś zupełnie innego – prostych zasad, szybkich korzyści i przejrzystych mechanizmów. Circle K odpowiada na te oczekiwania, wprowadzając program, który pokazuje, że to marka może być lojalna wobec klienta.

Jak wynika z badania SW Research z marca 2024 roku, aż 66,3 proc. przedstawicieli pokolenia Z korzysta z programów lojalnościowych, jeśli te są intuicyjne, mobilne i dają natychmiastowe benefity. Circle K doskonale rozumie ten trend i właśnie dlatego stworzyło aplikację, która od pierwszego kliknięcia przynosi realne korzyści.

Nagroda na start i korzyści od pierwszej wizyty

Nowa odsłona aplikacji Circle K extra nagradza użytkownika już od momentu rejestracji. Każdy nowy uczestnik programu otrzymuje stały rabat na paliwo oraz pakiet nagród do wyboru, które można odebrać przy kolejnej wizycie na stacji.

To podejście całkowicie zastępuje klasyczny system punktów. Liczy się liczba wizyt — każda transakcja, niezależnie od tego, czy chodzi o tankowanie, zakupy w sklepie czy myjnię, zbliża użytkownika do kolejnych poziomów rabatowych. Wszystkie zniżki naliczają się automatycznie, a stały rabat obowiązuje już od pierwszego litra paliwa.

i Autor: Circle K/ Materiały prasowe

Aplikacja, która ułatwia życie kierowcom

Circle K postawiło na prostotę i technologię. W aplikacji extra użytkownik ma wszystko pod ręką – może w czasie rzeczywistym śledzić swoje wizyty, aktywować kupony, sprawdzać promocje i wybierać nagrody dopasowane do własnych preferencji.

Po każdych pięciu wizytach aplikacja udostępnia zestaw pięciu nagród niespodzianek, spośród których można wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada – darmową kawę, hot doga, przekąskę albo napój.

i Autor: Circle K/ Materiały prasowe

Lojalność, która działa w dwie strony

Odświeżony program Circle K extra to nie tylko technologia, ale przede wszystkim filozofia relacji z klientem. Marka nie oczekuje zaangażowania – sama je okazuje, dziękując użytkownikom już od pierwszej wizyty. To podejście, które wyróżnia Circle K na tle konkurencji i wpisuje się w trend „odwróconej lojalności”, gdzie relacja z klientem opiera się na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie.

Specjalna promocja dla użytkowników aplikacji

Z okazji premiery nowej odsłony aplikacji Circle K przygotowało wyjątkową akcję promocyjną. Do 19 grudnia 2025 roku wszyscy użytkownicy programu extra mogą odbierać pakiety nagród w formie kuponów dostępnych bezpośrednio w aplikacji.

Regulamin aplikacji i opis nowych funkcjonalności dostępny jest na stronie: program lojalnościowy Circle K extra.