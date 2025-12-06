Ułatw sobie świąteczne porządki. Domowy asystent, który zamienia obowiązki w wolne chwile

Żyjemy w ciągłym biegu. Między spotkaniami online, odwożeniem dzieci do szkoły, a próbą znalezienia chwili na własne pasje. Przy tak intensywnie wypełnionych dniach utrzymanie idealnej czystości jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy doba ma tylko 24 godziny.

S10 Ultra został zaprojektowany, aby odciążyć domowników, oferując luksus, którego nie kupią za żadne pieniądze – czas.

Czystość, która nie wymaga żadnej pracy

Większość robotów „automatycznych” wciąż wymaga od nas uwagi – dolewania wody, wylewania brudnej, czyszczenia nakładek. 3i S10 wykorzystuje jedyny w swoim rodzaju system WaterRecycle™, który oczyszcza, destyluje i ponownie wykorzystuje wodę. W praktyce oznacza to brak konieczności podłączania do instalacji wodnej czy uzupełniania zbiorników.

Bezpieczna podłoga – priorytet dla rodziców i właścicieli zwierząt

Dla rodziców małych dzieci, które poznają świat raczkując, oraz dla właścicieli czworonogów, „czysto” musi oznaczać „higienicznie”. S10 Ultra ma w sobie tę przewagę, że to domowe centrum sterylności.

Brudna woda jest podgrzewana do 90°c i destylowana, a proces eliminuje 99,9% patogenów, w tym wirusy, bakterie E. coli czy grzyby. Dodatkowo system wykorzystuje moduł jonów srebra, który aktywnie chroni wnętrze urządzenia przed namnażaniem się drobnoustrojów, a po skończonej pracy stacja sama myje mopy i suszy je gorącym powietrzem, dzięki czemu nie dochodzi do wilgoci i pleśni.

Inteligencja, która widzi więcej niż ludzkie oko

Niejednokrotnie zdarza się, że po skończonej pracy robota, domownik musi doczyścić niektóre kąty. Dzięki technologii Green-Eye, S10 Ultra wykorzystuje zielone światło oraz sztuczną inteligencję, by dostrzec to, co często umyka uwadze.

Opatentowana wysuwana rolka to kolejny przełom. Wysuwa się na milimetry wzdłuż ściany, docierając do najgłębszych zakamarków domu – bez smug, bez martwych stref, bez pozostawionych narożników.

Robot rozpoznaje aż 68 rodzajów obiektów i zabrudzeń. Widzi rozlany sok – zwolni i umyje go dokładniej. Widzi dywan – zwiększy moc ssania. Co istotne dla posiadaczy psów i kotów – dzięki innowacyjnej konstrukcji szczotek sierść i włosy nie wplątują się w wałki urządzenia.

A po wszystkim? Robot sam opróżnia kurz do sterylnego worka w stacji, co pozwala na nawet 60 dni całkowitej bezobsługowości.

Perfekcja w każdym calu

Marka 3i Tech udowadnia, że technologia jest po to, by służyć człowiekowi, a nie go angażować. S10 Ultra to wizja prawdziwie autonomicznego domu. Inwestycja w spokój ducha, zdrowie rodziny i wolne wieczory.

Oprócz modelu S10 na polski rynek wchodzi również P10 Ultra - młodszy „brat” flagowego robota 3i Tech – przystępniejszy cenowo, ale nadal imponujący możliwościami. Inteligentnie omija przeszkody, dba o krawędzie i sam czyści swój mop, oferując codzienny porządek bez wysiłku.

i Autor: S10 Ultra/ Materiały prasowe