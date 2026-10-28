Urbanek z nową identyfikacją. Rodzinna marka przechodzi rebranding

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-10-28 14:11

Po ponad 40 latach obecności na rynku Urbanek przechodzi kompleksowy rebranding obejmujący między innymi wygląd opakowań i sposób komunikacji marki. Ich elementy to logotyp inspirowany autentycznym podpisem braci Urbanek oraz hasło „Z góry wiadomo, że będzie dobre”. Na opakowaniach szlachetna, ciemna zieleń łączy się z delikatnym beżem stanowiącym doskonałe tło dla ekspozycji burgundowego logotypu. Zmiana odzwierciedla rozwój firmy, jej doświadczenie w przetwarzaniu warzyw, brak kompromisów co do jakości oraz szeroką, innowacyjną ofertę zarówno tradycyjnych przetworów, jak i nowoczesnych rozwiązań smakowych w niezmiennie wysokiej jakości. Firma sprzedaje swoje produkty w Polsce i na 30 światowych rynkach.

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Firma Bracia Urbanek działa od 1984 roku. W ciągu tych ponad czterech dekad rozbudowała zaplecze produkcyjne, inwestowała w technologie, rozwijała portfolio i weszła na kilkadziesiąt rynków eksportowych. Obecny rebranding porządkuje sposób prezentowania marki i jej oferty, zachowując przy tym elementy, które od lat budują jej tożsamość.

Flagowym produktem firmy są idealnie chrupkie ogórki konserwowe, dostępne zarówno w wersji oryginalnej jak i jako baza do tworzenia innowacyjnych kompozycji smakowych. Bracia Urbanek to także jeden z czołowych producentów pomidorów suszonych w zalewach.

Rebranding to dla nas znacznie więcej niż zmiana logo czy etykiet. To wyraz tego, jak rozwinęła się firma i w jakim kierunku chcemy budować markę Urbanek w kolejnych latach. Zależało nam, aby nowa identyfikacja łączyła to, co stanowi o naszej tożsamości - rodzinne korzenie, ponad 40 lat doświadczenia i ambicję dalszego rozwoju. Jesteśmy firmą rodzinną i za jakość oraz smak produktów ręczymy własnym nazwiskiem. Dlatego podpis, który pojawia się na nowych opakowaniach, nie jest jedynie elementem graficznym. To symbol naszej osobistej odpowiedzialności za produkty, które każdego dnia trafiają na stoły konsumentów – mówi członek zarządu firmy, Paweł Urbanek.

Jednym z kluczowych elementów nowego wizerunku marki Urbanek jest podpis: nawiązuje do autentycznego podpisu właścicieli i podkreśla osobistą odpowiedzialność za produkty sygnowane ich nazwiskiem, budując tym samym wiarygodność i zaufanie do ich jakości. Kolorystyka, w której dominuje głęboka zieleń, odzwierciedla premiowy charakter marki, a hasło „Z góry wiadomo, że będzie dobre” wzmacnia obietnicę jakości i czyni wieczko unikalnym atrybutem marki.

Dbałość firmy o niezawodną jakość zaczyna się od surowca. Urbanek pielęgnuje długofalową współpracę z rolnikami, latami budując relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności dostawców gwarantujące najwyższej jakości warzywa i dodatki. Po dostawie warzywa są selekcjonowane i przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają zachować ich smak i chrupkość. W zależności od produktu ich naturalny charakter uzupełniają przyprawy i dodatki inspirowane zarówno kuchnią polską, jak i smakami z różnych stron świata. W bogatym portfolio Urbanek znajdziemy m.in. ogórki, pomidory oraz sałatki i mieszanki warzywne.

Urbanek
Autor: Urbanek/ Materiały prasowe
 
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