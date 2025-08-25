Urlop z rowerem

SAMOCHÓD

Jeśli masz odpowiednio duży samochód, możesz złożyć tylne fotele i przewozić rower (niekiedy nawet dwa) wewnątrz auta. Nie ma co do tego żadnych dodatkowych przepisów. Takie wożenie rowerów ma wiele zalet – rower jest lepiej zabezpieczony przed kradzieżą podczas postoju i nie zaszkodzą mu trudne warunki atmosferyczne. Nie wpływa także na aerodynamikę pojazdu. Bywa też kłopotliwe, bo jednoślad często trzeba rozkręcić. Rower przetransportujesz także w bagażniku:

– na hak

Jeśli masz w swoim aucie hak, to taki bagażnik będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Plusem takiego rozwiązanie jest łatwy dostęp do rowerów i szybkość montażu. Pamiętaj, że bagażnik na hak musi mieć stabilną platformę, światła i koniecznie miejsce na tablicę rejestracyjną,

– na klapę bagażnika

To tańsze rozwiązanie. Bagażnik ma stelaż, do którego mocujesz rowery oraz kilka pasów, którymi przyczepiasz bagażnik do klapy samochodu. Mocując bagażnik umieść go na tyle wysoko, by rowery nie zasłaniały tablicy rejestracyjnej, bo możesz zapłacić mandat. Źle zamontowany bagażnik na klapę może spowodować pęknięcie tylnej szyby. Ten bagażnik blokuje dostęp do bagażnika samochodowego.

– na dach

Mocowanie roweru na dachu ma wiele zalet: bagażniki są małe, lekkie i łatwo je przenieść lub schować do auta, łatwiej wycofać samochód (kierowcy używając innych bagażników często zapominają, że samochód jest dłuższy). Musisz za to pamiętać, że mocując rowery na dachu masz wyższy samochód – nie wjedziesz do parkingu podziemnego czy przez niską bramę.

– w przyczepce

Możesz przewieźć rowery przyczepką, o ile długość zestawu (rower + przyczepka) nie przekracza 4 metrów. Zamocuj je tak, żeby nie ocierały się o siebie. Możesz nawet pomiędzy jednośladami zamocować płyty styropianowe.

POCIĄG

Każdy przewoźnik przyjmuje inne zasady przewozu rowerów w pociągu. W niektórych przypadkach jest to darmowe, a niekiedy trzeba wykupić dodatkowy bilet. Zwykle cena biletu nie przekracza 10 zł. I tak dla przykładu bilet rowerowy w PKP Intercity kosztuje 9,10 zł, niezależnie od długości trasy. Jednak przewóz rowerów jest możliwy tylko w pociągach, w których wyznaczono miejsca do ich przewozu.

W POLREGIO możesz zabrać ze sobą do pociągu jeden rower i przewieźć go za 8,50 zł bez względu na długość podróży. Mocujesz go w wyznaczonych miejscach na specjalnych stojakach i wieszakach oraz w przedziałach dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Przedziały z miejscami do przewozu rowerów oznaczone są odpowiednimi piktogramami. Jeśli w danym pociągu nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc, rowery można przewozić w pierwszym lub ostatnim przedsionku. U tego przewoźnika możesz wykupić także miesięczny bilet rowerowy.

W pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w dni robocze w godzinach szczytu przewieziesz w pociągu jeden rower, a za bilet zapłacisz 8,40 zł bez względu na długość podróży. Przejazd w weekendy i święta jest bezpłatny. Bilet w Kolejach Małopolskich kosztuje 6 zł. Za darmo przewieziesz złożony rower w pokrowcu oraz rowerek dziecięcy.

W pociągach Kolei Mazowieckich możesz bezpłatnie przewieźć jeden rower, w ramach bagażu ręcznego. Jedziesz z nim w miejscu przystosowanym do przewozu rowerów, oznaczonym odpowiednim piktogramem. Jeśli takiego nie ma – w pierwszym lub ostatnim przedsionku składu.

KURIER

Możesz też wysłać rower kurierem zarówno w kraju, jak i zagranicę. W Internecie znajdziesz mnóstwo ofert przewoźników. Jest to wygodne, bo jeżdżą oni nie tylko z dużych polskich miast, więc zdecydowanie ułatwisz sobie podróż. Ceny? Podobne do tych w samolotach, np. jedna z takich firm za przewóz roweru z Gdyni do Monachium naliczyła opłatę w wysokości 510 zł.

Możesz wziąć rower do samolotu Autor: PZU/ Materiały prasowe – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT W Polskich Liniach Lotniczych LOT rower traktowany jest jako sprzęt sportowy inie wlicza się do limitu bagażu rejestrowanego, wymaga wykupienia dodatkowej usługi. Ze względu na ograniczoną przestrzeń bagażową rekomendujemy zarezerwowanie takiej usługi z jak najdłuższym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że maksymalna waga roweru nie może przekroczyć 32 kilogramów, a suma trzech wymiarów – 230 centymetrów, przy czym długość nie powinna być większa niż 130cm, wysokość 70 cm, a szerokość 30 cm. W praktyce oznacza to, że aby rower zmieścił się w dopuszczalnych parametrach, należy go odpowiednio przygotować do transportu. Zgodnie z wytycznymi rower powinien być zabezpieczony w kartonie, walizce rowerowej lub owinięty folią stretch, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Przed nadaniem konieczne jest zdemontowanie lub skręcenie kierownicy w poprzek ramy, zdjęcie pedałów bądź ich ustawienie równolegle do ramy. W przypadku części rowerów potrzebne jest również wyjęcie przedniego koła, by spełnić wymogi wymiarów. Odprawa roweru odbywa się przy stanowisku check-in. Po odebraniu karty pokładowej pasażer kierowany jest do specjalnego punktu nadania bagażu ponadwymiarowego (oversize baggage), skąd rower trafia do luku bagażowego. Po przylocie rower odbiera się z wyznaczonej taśmy lub stanowiska przeznaczonego dla bagażu ponadnormatywnego. Warto także pamiętać, że przewóz rowerów w formie bagażu pasażerskiego nie jest możliwy ze względu na obecność baterii litowo-jonowych. Takie jednoślady mogą być transportowane wyłącznie jako fracht – należy wtedy skontaktować się z agentem LOT Cargo.