W czwartek zaczeło się w Biedronce. Tłumy pod sklepami za promocjami na święta! Dziesiątki rzecyz kupisz tanio jak barszcz

Ś więta Bożego Narodzenia to duży wydatek, a Polacy wydają średnio ponad 1500 zł na osobę.

Biedronka przygotowała świąteczne promocje na artykuły spożywcze, które przydadzą się w każdym domu.

Wśród przecen znajdziesz ser, mleko, olej, cukier (5+5 gratis!) oraz kawy znanych marek.

Sprawdź, jak zaoszczędzić na świątecznych zakupach, korzystając z aktualnych ofert!

Wielkie promocje w Biedronce! Dziesiątki produktów kupisz o wiele taniej

Boże Narodzenie, to choć magiczny czas, jest sporym obciążeniem dla portfela. W 2024 roku według statystyk Polacy wydali nawet ponad 1500 zł na osobę podczas świąt. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka oszczędności i świąteczne zapasy gromadzi już wcześniej. Boże Narodzenie w polskiej tradycji to obok prezentów także wspólne biesiadowanie przy stole. Smażone ryby, pierogi, sałatki i ciasta są nieodłącznym elementem świąt w naszym kraju. Do wielu osób przyjeżdża rodzina dlatego też zapasy jedzenia muszą być większe niż zazwyczaj.

Na liście świątecznych zakupów zawsze znajduje się masło, mąka, jajka, kawa czy słodycze. Część z tych produktów można kupić wcześniej korzystając z promocji. W najnowszej gazetce promocyjnej znajdziesz wiele promocji na artykuły, które przydadzą Ci się podczas świątecznego gotowania.

W promocji Biedronki znalazł się między innymi ser żółty gouda Światowid. Kupując dwa opakowania za każde z nich zapłacisz 7,19 zł. Kolejną atrakcyjną promocją jest ta na mleko. Za 6 kartonów mleka UHT Wypasione Mlekovita zapłacisz jedynie 2,25 zł. Nie ma świąt bez oleju. Przydaje się on zarówno do smażenia, jak i słodkich wypieków. W promocji Biedronki olej rzepakowy Kujawski 1 l kupisz za 6,99 zł. W wielu domach produktem, który schodzi najszybciej jest cukier. Ciasta, babeczki, a także słodkie przekąski się bez niego nie obejdą. W Biedronce jeszcze do soboty kupisz cukier w promocji 5+5 gratis, Oznacza to, że kupując 10 opakowań cukru za każde zapłacisz 1,39 zł.

Po świątecznym objedzie i pysznych ciastach czas na kawę. W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki znajdziesz szeroki wybór atrakcyjnych przecen na różne kawy. Wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe D'Or znajdziesz w promocji minus 50 proc. na drugie opakowanie. Taniej o 25 proc. kupisz także kawy Lavazza, a za drugie opakowanie Nescafe zapłacisz mniej o 60 proc. W promocji Biedronki znalazły się również słodycze. Za dwa opakowania czekoladek Merci zapłacisz 15,99 zł.

