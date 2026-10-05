W październiku polej tym kostkę brukową, a wiosną żaden mech Cię nie zaskoczy. Usuwa porosty szybciej niż zdążysz powiedzieć "nie chce ich tu". Sposób na mech na kostce brukowej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-05 9:36

Jesienne prace w ogrodzie obejmują nie tylko rośliny, ale również elementy zagospodarowania takie jak meble ogrodowe, tarasy oraz kostkę brukową. W przypadku tej ostatnie październik to idealny moment na przeprowadzenie zabiegów usuwających mech. Zrób to z kostką brukową, a na wiosną nie wyrośnie na niej żaden mech.

Mech na kostce brukowej
Autor: / brebca/ Getty Images Jak pozbyć się mchu z kostki brukowej?
  • Mech na kostce brukowej to nie tylko problem estetyczny, ale i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz trwałości nawierzchni.
  • Październik to idealny moment na skuteczne usunięcie porostów, które gwarantuje brak problemów na wiosnę.
  • Poznaj prostą, sprawdzoną metodę z octem, która błyskawicznie eliminuje mech, a następnie zabezpiecz bruk przed nawrotem.
  • Sprawdź, jak krok po kroku zastosować tę strategię, by Twoja kostka brukowa pozostała czysta i bezpieczna przez cały rok.

Jesienny zabieg usuwania mchu z kostki brukowej. Zrób to teraz, a mech nie wróci za rok

Mech to wyjątkowa roślina. Nie ma korzeni i bardzo szybko porasta różnego rodzaju połacie. Choć bywa traktowania podobnie jak chwast i jest inwazyjna, to w ekosystemie pełni bardzo ważną funkcję. Mech w ściółce leśnej pomaga zatrzymać wodę oraz wzbogaca runo. Gorzej, gdy mech pojawia się na elementach bruku czy też drewnianych meblach i tarasach. W takim przypadku może on powodować mikrouszkodzenia i prowadzić do szybszego niszczenia się powierzchni. Dodatkowo mech jest śliski, co sprawia, że porastający kostkę brukową staje się niebezpieczny.

Usuwanie mchu to trudny proces naznaczony dużym ryzykiem nawrotu. Mech najczęściej pojawia się w wilgotnych, zacienionych miejscach z kwaśnym podłożem. Jednym ze sposobów ograniczających rozrost mchu jest wapnowanie podłoża. Na niewielkich powierzchniach rozwiązaniem może być zastosowanie zwykłej kredy szkolnej. Październik to idealny miesiąc, by wykonać czynności usuwające mech i chroniące kostkę brukową. Jeżeli jesienią dokładnie zadbasz o bruk, to wiosną mech nie będzie stanowił problemu.

Pielęgnację kostki brukowej należy rozpocząć przede wszystkim od usuwania porostów mchu. Jeżeli jest go bardzo dużo, to największe połacie najlepiej jest usunąć ręcznie. W kolejnym roku przygotuj mieszankę octu oraz wody i spryskaj niż wszystkie pozostała fragmenty mchu. Zabieg wykonuj w bezdeszczowy wieczór. Kwasowa formuła octu doskonale i szybko wysusza rośliny prowadząc do ich obumarcia. Wystarczy, że następnego dnia rano ręczne usuniesz wysuszone resztki mchu. Co ważne, ocet jest bardzo skuteczny i wiąże się z niskim ryzykiem szybkie nawrotu mchu. Podczas stosowania octu na mech, pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim, unikaj spryskiwania octem roślin ozdobnych, trawnika czy delikatnych mebli ogrodowych, ponieważ kwas może je uszkodzić. Wykonuj zabieg w bezwietrzny dzień, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się octu na niepożądane obszary. Ponadto, nie używaj octu na świeżo położonej kostce brukowej lub na powierzchniach, które nie są odporne na działanie kwasów, aby uniknąć nieodwracalnych odbarwień.

Samo usunięcie mchu to zbyt mało. W kolejnym kroku należy zabezpieczyć bruk, by mech w kolejnym roku nie miał, gdzie rosnąć. Czynność tak polega przede wszystkim na uzupełnienie szczelin pomiędzy kostką. Najlepiej zastosować do tego specjalny piasek. Eksperci polecają piasek polimerowy, który z czasem twardnieje i nie jest wypłukiwany ze szczelin. Na koniec warto pomyśleć nad impregnacją bruku. Zabieg ten ochroni kostkę brukową przed działaniem warunków atmosferycznych, a także zamyka otwory w betonie, przez co mech nie ma, gdzie rosnąć.

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