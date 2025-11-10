To Twój najlepszy termin na usunięcie mchu z trawnika. 100 g tego proszku sprawi. mech nie powróci na wiosnę!

Jesień to idealny czas na walkę z uciążliwym mchem w ogrodzie.

Skutecznym i tanim rozwiązaniem jest domowy oprysk z sody oczyszczonej.

Zastosowanie 100g proszku na 4 litry wody pozwoli pozbyć się mchu i zapewni zdrowy trawnik na wiosnę.

Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować i zastosować ten ekologiczny preparat!

Jesienna pogoda + 100 g tego proszku = idealna mieszanka na usuwanie mchu

Mech w ogrodzie potrafi skutecznie napsuć krwi. To unikalna roślinność, która charakteryzuje się brakiem korzeni, dzięki czemu może porastać różnego rodzaju powierzchnie. Najczęściej rośnie z wilgotnych i zacienionych miejscach. Mech lubi kwaśne środowisko i najczęściej pojawia się, gdy pH podłoża mocno spada.

Mech w naturze jest pożyteczny i chroni między innymi przed utratą wody. Jest on jednak mocno inwazyjny i gdy pojawia się na trawniku może skutecznie wyplenić trawę. W takim przypadku najlepiej jest się go pozbyć. Każdy, kto próbował usuwać mech z trawnika wie, że jest to trudne i czasochłonne zadanie. Mech bardzo szybko nawraca i zabiegi należy powtarzać. Jesień to idealny termin na przeprowadzenie pielęgnacyjnych zabiegów na trawniku, w tym także i tych usuwających mech. Wilgoć i dodatnie temperatury sprawiają, że naturalne roztwory lepiej się wchłaniają w glebę przez co są skuteczniejsze.

Świetnym sposobem na pozbycie się mchu jest oprysk z sody oczyszczonej. Zastosowany jesienią sprawi, że mech nie pojawi się w kolejnym sezonie, na wiosnę. Dzięki temu trawa będzie miała najlepsze warunki to bujnego i równego wzrostu. Zanim sięgniesz po preparaty na mech zadbaj i odpowiednie nawożenie i odżywienie trawnika. Wykonaj ostatnie w sezonie nawożenie, a także przeprowadzać wertykulację. Przed zastosowaniem oprysku usuń mech ręcznie. Najlepiej jest to zrobić, przy użyciu grabi. Dokładnie wygrabienie mchu sprawi, że roztwór z sody oczyszczonej będzie skuteczniejszy,

W dużym wiadrze wymieszaj 4 litry wody oraz 100 gramów sody oczyszczonej. Część roztworu przelej do butelki z atomizerem i obficie spryskaj nim trawnik skupiając się na miejscach, gdzie mech występuje najczęściej. Zabieg wykonaj w bezdeszczowy, słoneczny dzień. Soda oczyszczona posiada zasadowe pH, dzięki czemu obniża kwasowość podłoża sprawiając, że staje się one niekorzystne dla mchu. Dodatkowo, soda czyszczona powoduje wysuszanie się i obumieranie mchu. Zanim nadejdzie zima zastosuj dwukrotnie oprysk z sody oczyszczonej na trawniku, a wiosną będzie on wolny od mchu.