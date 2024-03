W Wielką Sobotę musisz to zrobić. Ten staropolski rytuał przyciągnie do Ciebie pieniądze. Przesądy na Wielkanoc

Śmiertelnie niebezpieczne jajka na Wielkanoc. Ratowniczka medyczna ostrzega, by nie podawać ich do jedzenia dzieciom. Ich spożycie może skończyć się tragedią

W Wielką Sobotę po święceniu pokarmów chodziło się z wielkonocnym koszyczkiem wokół domu, miało to zapewnić jego mieszkańcom dostatek i pieniądze. Dawniej, do święconek wkładano cały bochen chleba. W kościele zaś liczono ile pieczywa jest przypalonego, jeżeli jego liczba przekraczała 24 zwiastowało to upalne lato. W Niedzielą Wielkanocną jajka stanowiły podstawę menu, miały one zapewnić szczęście wszystkim członkom rodziny, jedzono również jajka z chrzanem, które "wypalały grzechy", które popijano wodą święconą. Wierzono, że uchroni to przed chorobami. Panny poszukujące męża ścierały skorupki pisanek i dosypywały je do posiłku ich wybranko. W ten sposób miały zdobyć one ich serca.

Przesądy na bogactwo na Wielką Sobotę

Góralski przesąd na pieniądze i obfitość. Ten rytuał możesz wykonać w każdy dzień jednak to właśnie w Wielką Sobotę będzie on miał największą moc. Potrzebujesz poświęconej huby brzozowej, którą trzymaj w lewej dłoni. Połóż prawą dłoń na hubie i szeptem wypowiedz swoją intencję. Zapal hubę, gdy zacznie się tlić obejdź z nią całe domostwo. Cały czas myśl o swojej intencji. Po obejściu domy zgaś hubę i odłóż ją w bezpieczne miejsce. Poświęcona huba ma ogromną moc, przechowuj ją w domu aż do kolejnej Wielkanocy. W ten sposób zapewnisz sobie bogactwo i dostatek.

