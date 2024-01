i Autor: Materiały prasowe Fundacja Girls Future Ready

Warszawskie hotele należące do sieci Marriott International rozpoczynają współpracę z Fundacją Girls Future Ready

Trzy warszawskie hotele należące do sieci Marriott International – Sheraton Grand Warsaw, The Westin Warsaw oraz Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw połączyły siły z Fundacją Girls Future Ready, by wspólnie promować rozwój młodych kobiet i zachęcić je do rozpoczęcia kariery w branży hospitality.