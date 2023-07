O tej funkcji okien słyszało niewiele osób. Zrób to latem, a zimą nam podziękujesz. Producenci okien zalecają jedną czynność podczas użytkowania okien

Ta popularna roślina ogrodowa to najlepsze zioło na odchudzanie. Owoce smakują jak kapary

Dlaczego konserwacja okien jest niezbędna?

Okna w domu wymagają regularnej konserwacji. Jest ona równie ważna, jak mycie okien. Specjaliści podkreślają, że konserwacja jest szczególnie istotna w przypadku okien z plastikowymi ramami. Elementy ze sztucznego tworzywa wymagają przeglądu raz na jakiś czas. Zaleca się, by konserwacje okien przeprowadzać co najmniej raz w roku. Okna stanowią barierę ochronną pomiędzy światem zewnętrznym, a pokojami. Zbierają duże ilości pyłków oraz kurzu, które wchodzą w najmniejsze szczeliny. Regularna konserwacja sprawi, że okna nie będą się rozszczelniały, a zawiasy będą działały poprawnie. W efekcie okna nie będą przepuszczały zimna.

Jak przeprowadzić konserwację okien?

Konserwacje okien należy rozpocząć od ich dokładnego umycia. Doczyść nie tylko szyby i framugi ale również zawiasy i inne zakamarki. Całość warto umyć na mokro i porządnie wysuszyć. W kolejnym kroku zadbaj o zawiasy i inne ruchome elementy okna. Nasmaruj jej smarem lub olejem do konserwacji. W tym kroku sprawdzi się także wazelina lub WD40. Pamiętaj, że stosowany przez Ciebie preparat nie może uszkadzać powłoki antykorozyjnej ruchomych elementów. Następnie sprawdź, czy zamykanie i otwieranie okien nie sprawia trudności i okna "chodzą" bez problemu. Na koniec skontroluj, czy uszczelki nie sparciały i nie wymagają wymienienia. Konserwacje okien wykonuj co najmniej raz do roku.

