Nieziemsko skuteczny płyn do mycia okien bez smug. Lśniące szyby w 3 minuty. Okna będą czyste przez długi czas

Jak myć okna, aby były bez smug?

Mycie okien to pracochłonna czynność, którą często musimy wykonywać nawet kilka razy w ciągu roku. Choć może nie jest zbyt skomplikowana, to wymaga przestrzegania kilku zasad, które sprawią, że okna będą czyste, lśniące i bez smug. Jak zatem powinno myć się okna, aby były bez smug? Po pierwsze unikaj mycia w słoneczny dzień, kiedy promienie padają wprost na szyby. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas mycia okien. Promienie słoneczne sprawiają, że płyn szybko zasycha, a na szybach pozostają nieestetyczne smugi i zacieki. Najlepiej to zadanie pozostawić sobie na wczesny ranek lub późne popołudnie, kiedy słońce schowa się za horyzontem. Drugą kwestią jest dobór odpowiedniej ściereczki. Zdecydowanie odradza się korzystanie z ręczników papierowych, które pozostawiają na szybach pył i kurz. Lepiej zastąpić je ściereczką z mikrofibry. A jaki płyn do mycia okien jest najlepszy? Okazuje się, że niezwykle skuteczny jest ten domowy roztwór.

Domowy płyn do mycia okien. Czyste i lśniące szyby przez długi czas

Jednym z najlepszych płynów do mycia okien jest roztwór wody i tabletki do zmywarki. Otóż tabletka nie tylko doskonale wyczyści szklane powierzchnie, ale też sprawi, że będą one lśnić. Wystarczy, ze rozpuścisz tabletkę w 1 litrze ciepłej wody. Tak przygotowanym płynem spryskaj szyby i je wypoleruj. Na koniec wytrzyj do sucha. Płyn do mycia okien z tabletki do zmywarki gwarantuje, że na szybach nie zobaczysz smug, a kurz nie będzie osadzać się na nich przez długi czas.

