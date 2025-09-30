Ważne powody, dla których warto pamiętać o ubezpieczeniu dla dziecka

Aktywność to rozwój – i ryzyko

Wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci były ciekawe świata, rozwijały pasje i poznawały swoje talenty. Ale z każdą nową aktywnością pojawia się nie tylko radość, ale i cień nieprzewidzianych zdarzeń.. Judo uczy dyscypliny, ale jak każda sztuka walki potrafi przynieść kontuzję. Nawet na zajęciach z jazdy konnej można zaliczyć nieplanowaną przygodę z błotem i gipsem.

W takich momentach nie chcemy szukać ratunku w pośpiechu. Chcemy mieć sprawdzone rozwiązanie, które skutecznie zadziała.

Gdy przygoda kończy się w szpitalu

Nieprzewidziane wypadki to część codzienności: złamania, zwichnięcia, i wynikające z nich pobyty w szpitalu, a czasem nawet rehabilitacja. Rodzice, którzy mają dzieci aktywne fizycznie, dobrze wiedzą, że jedno nieostrożne lądowanie po strzale na bramkę czy zjazd na hulajnodze mogą zakończyć się tygodniami nieobecności w szkole i niemałymi kosztami.

Właśnie dlatego powstał pakiet LINK4Dziecko, czyli przemyślana ochrona dla najmłodszych. Nie tylko na czas zajęć szkolnych, ale także na te pozalekcyjne i weekendowe. Produkt oparty jest na klasycznym ubezpieczeniu NNW, ale oferuje znacznie więcej.

Co konkretnie obejmuje LINK4Dziecko?

Pakiet składa się z dwóch elementów:

Ubezpieczenie NNW – zapewnia świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka, np. za złamania, skręcenia, oparzenia, odmrożenia, urazy głowy, utratę zębów czy pobyt w szpitalu w wyniku wypadku. Co ważne: odszkodowanie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej, bez czekania na zakończenie leczenia.

– zapewnia świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka, np. za złamania, skręcenia, oparzenia, odmrożenia, urazy głowy, utratę zębów czy pobyt w szpitalu w wyniku wypadku. Co ważne: odszkodowanie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej, bez czekania na zakończenie leczenia. Assistance Szybka Pomoc – obejmuje wsparcie w sytuacjach awaryjnych: dowóz leków, sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowanie korepetycji dla dziecka, które musi dłużej zostać w domu, a nawet zapewnienie łóżka dla rodzica w szpitalu i pokrycie jego kosztu (do 1000 zł).

Ochrona działa nie tylko w szkole, ale też podczas dojazdów, wyjazdów, wakacji i ferii – po prostu 24 godziny na dobę. Bo przecież dzieci nie siedzą w miejscu, więc ochrona też nie może.

Ile kosztuje polisa?

Składka za ubezpieczenie dziecka nie jest stała i zależy od wybranego zakresu ochrony. Aby wyliczyć dokładny koszt polisy, warto skorzystać z prostego kalkulatora, dostępnego na stronie www.link4mama.pl lub skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym współpracującym z LINK4. Ubezpieczenie można wykupić przez internet, ale jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, konsultacji czy wsparcia, zadzwoń po prostu pod specjalny numer 604 14 14 14 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00), by porozmawiać z doradcą. Wszelkie informacje, w tym limity i wyłączenia odpowiedzialności, znajdziemy w OWU Dziecko na www.link4mama.pl.