We wrześniu zawsze podsypuję tym krzewy borówek. W kolejnym sezonie mam zatrzęsienie owoców jak nikt w okolicy

- Wrzesień to idealny moment, by zadbać o borówki i przygotować je na zimę oraz obfite plony w przyszłym roku.
- Odkryj naturalny i skuteczny nawóz, który wzmocni Twoje krzewy borówek i zapewni im idealne warunki.
- Poznaj właściwości fusów z kawy jako nawozu do borówek i dowiedz się, jak prawidłowo je stosować jesienią.
- Chcesz, by Twoje borówki obrodziły pysznymi owocami? Sprawdź, jak prosty zabieg może zdziałać cuda!
We wrześniu zawsze podsypuję tym krzewy borówek. Nawóz jesienny
Wrzesień to odpowiedni moment, aby przygotować krzewy owocowe w naszym ogrodzie na chłodniejsze dni, zimę, ale także na kolejny sezon. Po okresie owocowania większość roślin przechodzi w stan spoczynku, ale to nie oznacza, że w tym czasie nie wymagają one pielęgnacji. Zwłaszcza posiadacze krzewów borówki amerykańskiej powinni pamiętać o tym jednym zabiegu przed jesienią, aby wzmocnić krzewy i uodpornić je na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki temu w kolejnym sezonie krzaczki ponownie obrodzą w przepyszne owoce. Jednym z najczęściej polecanych naturalnych nawozów do borówki amerykańskiej są fusy z kawy. Rozsypanie fusów z kawy to najlepszy nawóz do borówek, który pozytywnie wpłynie na pH gleby, ale też na jej strukturę, tworząc idealne warunki do wzmocnienia krzewów.
Nawóz do borówki amerykańskiej z fusów kawy. Właściwości
Fusy kawy są uważane za jeden z najlepszych naturalnych nawozów do borówki amerykańskiej z kilku powodów. Po pierwsze borówki lubią kwaśne podłoże (pH 4,5-5,5), a fusy z kawy mają lekko kwaśny odczyn (pH około 6-6,5). Dlatego mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego pH gleby. Dodają materii organicznej, co poprawia przepuszczalność i napowietrzenie gleby. Zawierają azot, fosfor, potas i mikroelementy, które odżywiają rośliny.
Jak stosować fusy z kawy do nawożenia borówek jesienią?
Nawóz do borówek z fusów z kawy można zastosować na dwa sposoby - w formie sypkiej lub płynnej. Oczywiście w obu przypadkach należy trzymać się kilku zasad:
- Przed użyciem spłucz fusy wodą, aby usunąć część kofeiny i kwasów.
- Unikaj fusów z kawy aromatyzowanej, z mlekiem lub cukrem.
- Regularnie sprawdzaj pH gleby, aby upewnić się, że jest w odpowiednim zakresie dla borówek (4,5-5,5).
- Jeśli używasz fusów jako ściółki, nakładaj cienką warstwę (ok. 1-2 cm) i regularnie ją spulchniaj.
- Taki nawóz stosuj raz na kilka miesięcy.
W przypadku, gdy stosujesz fusy z kawy w firmie sypkiej, to najpierw wysusz resztki, aby uniknąć rozwojowi pleśni. Wówczas rozsyp fusy wokół krzewów borówki i wymieszaj je z wierzchnią warstwą ziemi. Możesz też zalać fusy z kawy 1 szklanką wody i pozostawić na 3 godziny. Potem podlej płynem krzewy.