We wrześniu zawsze podsypuję tym krzewy borówek. W kolejnym sezonie mam zatrzęsienie owoców jak nikt w okolicy

Wrzesień to idealny moment, by zadbać o borówki i przygotować je na zimę oraz obfite plony w przyszłym roku.

Odkryj naturalny i skuteczny nawóz, który wzmocni Twoje krzewy borówek i zapewni im idealne warunki.

Poznaj właściwości fusów z kawy jako nawozu do borówek i dowiedz się, jak prawidłowo je stosować jesienią.

Chcesz, by Twoje borówki obrodziły pysznymi owocami? Sprawdź, jak prosty zabieg może zdziałać cuda!

We wrześniu zawsze podsypuję tym krzewy borówek. Nawóz jesienny

Wrzesień to odpowiedni moment, aby przygotować krzewy owocowe w naszym ogrodzie na chłodniejsze dni, zimę, ale także na kolejny sezon. Po okresie owocowania większość roślin przechodzi w stan spoczynku, ale to nie oznacza, że w tym czasie nie wymagają one pielęgnacji. Zwłaszcza posiadacze krzewów borówki amerykańskiej powinni pamiętać o tym jednym zabiegu przed jesienią, aby wzmocnić krzewy i uodpornić je na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki temu w kolejnym sezonie krzaczki ponownie obrodzą w przepyszne owoce. Jednym z najczęściej polecanych naturalnych nawozów do borówki amerykańskiej są fusy z kawy. Rozsypanie fusów z kawy to najlepszy nawóz do borówek, który pozytywnie wpłynie na pH gleby, ale też na jej strukturę, tworząc idealne warunki do wzmocnienia krzewów.

Nawóz do borówki amerykańskiej z fusów kawy. Właściwości

Fusy kawy są uważane za jeden z najlepszych naturalnych nawozów do borówki amerykańskiej z kilku powodów. Po pierwsze borówki lubią kwaśne podłoże (pH 4,5-5,5), a fusy z kawy mają lekko kwaśny odczyn (pH około 6-6,5). Dlatego mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego pH gleby. Dodają materii organicznej, co poprawia przepuszczalność i napowietrzenie gleby. Zawierają azot, fosfor, potas i mikroelementy, które odżywiają rośliny.

Jak stosować fusy z kawy do nawożenia borówek jesienią?

Nawóz do borówek z fusów z kawy można zastosować na dwa sposoby - w formie sypkiej lub płynnej. Oczywiście w obu przypadkach należy trzymać się kilku zasad:

Przed użyciem spłucz fusy wodą, aby usunąć część kofeiny i kwasów.

Unikaj fusów z kawy aromatyzowanej, z mlekiem lub cukrem.

Regularnie sprawdzaj pH gleby, aby upewnić się, że jest w odpowiednim zakresie dla borówek (4,5-5,5).

Jeśli używasz fusów jako ściółki, nakładaj cienką warstwę (ok. 1-2 cm) i regularnie ją spulchniaj.

Taki nawóz stosuj raz na kilka miesięcy.

W przypadku, gdy stosujesz fusy z kawy w firmie sypkiej, to najpierw wysusz resztki, aby uniknąć rozwojowi pleśni. Wówczas rozsyp fusy wokół krzewów borówki i wymieszaj je z wierzchnią warstwą ziemi. Możesz też zalać fusy z kawy 1 szklanką wody i pozostawić na 3 godziny. Potem podlej płynem krzewy.