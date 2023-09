Wednesday 2 sezon. Dobra wiadomość dla fanów Wednesday Addams. Nowy sezon będzie rozgrywał się w magicznym miejscu

Wrzuć 1 tabletkę do ciepłej wody i umyj panele. Będą lśnić bez smug. Ten płyn do mycia paneli jest niezawodny

Kiedy serial „Wednesday” pojawił się na platformie Netflix, widzowie przenieśli się do w Akademii Nevermore. Wszystko wskazuje na to, że drugi sezon serialu będzie rozgrywał się w domu rodziny Addamsów. Ten pojawił się przez chwilę w pierwszej części, jednak fanom nie było dane zbyt długo oglądać przestrzeni dobrze znanej z filmów.

Wednesday 2 sezon. Dobra wiadomość dla fanów Wenesday Addams. Nowy sezon będzie rozgrywał się w magicznym miejscu

O tym, że w „Wednesday” 2 będzie więcej scen w domu Addamsów, w jednym z wywiadów poinformowała Colleen Atwood. W rozmowie z „Variety” kostiumografka serialu przyznała, że w kolejnym rozdziale „Wednesday” musi przygotować wiele „domowych” stylizacji dla Mortici Addams, którą gra Catherine Zeta-Jones.

- W 2. sezonie (Catherine Zeta-Jones przyp.red.) będzie miała wiele różnych stylizacji. To będzie naprawdę ciekawe, zobaczyć jak wygląda po zdjęciu swojej ikonicznej sukienki, w zwykłych domowych ubraniach – powiedziała Colleen Atwood.

Warto dodać, że już wcześniej showrunnerzy „Wednesday” - Al Gough i Miles Millar – informowali, że w 2. sezonie chcieliby skoncentrować się na relacji Morticii i Wednesday jako matki i córki.

- Chcemy pogłębić i nieco skomplikować relacje naszych bohaterów. Zamknięta szkoła daje nam sporo możliwości fabularnych. „Wednesday” to serial o kobiecej przyjaźni, którą pokazujemy na przykładzie Wednesday i Enid. Wiemy, że widzowie bardzo polubili te postacie i identyfikują się z nimi, to dla nas duże wyróżnienie i pole do popisu. Skoro Wednesday doświadczyła już prawdziwej przyjaźni i dała się przytulić, to sprawdźmy, co zrobi z tym dalej. To będzie pomost pomiędzy pierwszym a drugim sezonem – powiedział Al Gough w „The Hollywood Reporter” i dodał, że możemy liczyć także na rozszerzenie wątku relacji pomiędzy matką a córką, czyli Wednesday-Morticia.

Wszystko więc wskazuje na to, że nowy sezon faktycznie będzie rozgrywał się w domu Addamsów. Nie wyklucza to jednak powrotów do Akademii Nevermore. Jednak tego producenci nie zdradzają. Co jeszcze wiemy o drugim sezonie „Wednesday”?

Wednesday 2 sezona na Netflix. Jest pierwsza możliwa data premiery

„Wednesday” to hitowy i wysokobudżetowy serial Netflixa. Platforma nie potwierdziła jeszcze oficjalnej daty premiery drugiego sezonu, jednak tego typu projekty wymagają sporego zaangażowania i czasu. Produkcja zazwyczaj trwa od 12 do 18 miesięcy. Jenna Ortega, czyli serialowa Wednesday, w czerwcu tego roku potwierdziła, że ekipa wraca na plan. Więc raczej nie ma szans, że drugi sezon pojawi się w 2023 roku. Ponadto plany na szybką premierę może pokrzyżować także trwający w USA strajku scenarzystów i aktorów. Jak donosi portal „Comingsoon.net”, drugi sezon „Wednesday" będzie miał premierę w połowie 2024 roku.

