Węgierskie leczo według Roberta Makłowicza. Polacy robią to źle. Cukinia i pieczarki to zakazane składniki

Receptura na pyszne na leczo jest niemal w każdym polski domu, jednak jeśli chcemy zrobić węgierskie leczo z przepisu Roberta Makłowicza, to musimy zapomnieć o popularnych dodatkach takich jak cukinia, pieczarki czy inne warzywa, które mamy pod ręką.

Węgierskie leczo z przepisu Roberta Makłowicza. Cukinia i pieczarki to zakazane składniki

Robert Makłowicz w jednym ze swoich programów kulinarnych pokazał jak zrobić prawdziwe węgierskie leczo. Ponadto w rozmowie z widzami na swoim kanale na YouTube wyjaśnił jakie błędy popełniają Polacy przy gotowaniu tej potrawy.

- Żadne pieczarki, żadna cukinia, żadne kabaczki. Wtedy to nie jest leczo, tylko ratatouille. Ratatouille jest potrawą pokrewną, ale nie wywodzi się z Węgier – tłumaczył Robert Makłowicz.

Dziennikarz dodał także, że prawdziwe węgierskie leczo składa się papryki (podłużnej węgierskiej), papryki w proszku, cebuli, czosnku, pomidorów i tłuszczu. Robert Makłowicz doprecyzował, że do leczo można dodać jeszcze specjalną kiełbasę — lecso kolbasz, która według krytyka kulinarnego smakuje „jakby zrobili ją ze zmielonej tektury”.

Warto jednak dodać, że leczo ma także sporo odmian. W Polsce to zazwyczaj potrawa z dużą ilością mięsa i dodatkiem cukinii. Podobnie jest w Ukrainie. Jest także ormiańska wersja tej potrawy. Ormianie nie dodają mięsa oraz popularnych u nas dodatków warzywnych. W ormiańskim leczo znajdziemy sos z pomidorów, papryki i aromatycznych przypraw z dodatkiem natki pietruszki.

Węgierskie leczo. Jaka jest jego historia?

Nie wiadomo dokładnie kto i kiedy pierwszy ugotował leczo. Wiadomo jednak, że potrawa początkowo była serwowana jedynie na dworach, ze względu na drogie i trudno dostępne składniki, czyli pomidory i paprykę. Jeśli zaś chodzi o samo słowo „lesco” (leczo), pochodzi ono z północnych Węgier i oznacza połączenie papryki i pomidora. Z założenia leczo, to dodatek do mięsa, a nie danie główne. Gulasz z cebuli i papryki z niewielką ilością pomidorów smaży się na smalcu z dodatkiem sproszkowanej papryki. Dopuszczalny jest dodatek kiełbasy, ale powinna to być specjalna paprykowa kiełbasa.

