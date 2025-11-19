Wetrzyj płyn w fugi, a wyżre pleśń w kilka minut. Spoiny płytek w łazience będą czyste jak nowe. Czyszczenie fug z pleśni

Pleśń na fugach to problem, który często pojawia się w łazienkach, głównie z powodu wilgoci.

Zamiast silnej chemii, wypróbuj domowe sposoby, które są równie skuteczne i bezpieczniejsze dla zdrowia.

Ocet, soda oczyszczona czy pasta do zębów mogą sprawić, że Twoje fugi będą wyglądać jak nowe.

Odkryj, jak w kilka minut pozbyć się pleśni i cieszyć się czystą łazienką.

Wetrzyj w fugi, a wyżre pleśń w kilka minut. Spoiny będą czyste jak nowe

Pleśń na fugach najczęściej pojawia się oczywiście w łazience - w okolicy wanny, umywalki i kabiny prysznicowej. Wynika to z faktu, że główną przyczyną rozwoju pleśni na fugach zarówno tych silikonowych, jak i zwykłych jest wilgoć. Dlatego najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni na fugach, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć fugi i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. Jeśli jednak ciemne wykwity już zdążyły pojawić się na spoinach płytek, to należy działać od razu, gdyż może to odbić się na naszym zdrowiu. Warto pamiętać, że czyszczenie fug z pleśni domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Jednym z najczęściej polecanych domowych sposobów na pozbycie się pleśni z fug jest zwykły, biały ocet. To domowy środek, który najlepiej radzi sobie z zarodnikami pleśni. Jego kwasowa formuła rozpuszcza i usuwa pleśń oraz inne osady. Wymieszaj ocet z wodą w stosunku 1:1. Tak przygotowany roztwór delikatnie wetrzyj w brudne fugi. W razie potrzeby powtórz czynność kilkukrotnie.

Czyszczenie fug z pleśni domowymi sposobami

Innym domowym sposobem na czyszczenie fug z pleśni jest soda oczyszczona lub proszek do pieczenia. Wystarczy, że wymieszasz opakowanie sody z odrobina wody, tak, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na spoiny na 30 minut i po tym czasie wyszoruj szczoteczką. Na koniec spłucz. W walce z grzybem na fugach w łazience można wykorzystać również pastę do zębów. Nałóż ją na szczoteczkę do zębów lub gąbkę, a następnie wetrzyj wszędzie tam, gdzie nagromadził się brud i spłucz letnią wodą.

