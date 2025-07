Weź doniczkę i wstaw ją do miski. Nie musisz dziękować, ale to najlepszy sposób na odżywienie storczyka. Po tym zabiegu będzie wypuszczać nowe kwiaty zanim zdążysz mrugnąć

Zrób to że storczykiem a natychmiastowo wypuści nowe kwiaty. Podlewanie storczyków aby regularnie kwitły

Pochodzą z Azji jednak już od wielu lat zachwycają w polskich domach. Można powiedzieć, że storczyki całkowicie zdominowały rynek roślin doniczkowych. Orchidee zachwycają pięknymi kwiatami w różnych kolorach, a dodatkowo odpowiednie pielęgnowane kwitną długimi latami. Storczyki jako kwiaty doniczkowe mogę nawet zakwitnąć kilka razu w ciągu jednego sezonu.

Orchidee nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji i doskonale poradzą sobie z nimi osoby początkujące. Podstawą w pielęgnacji storczyków jest odpowiednie podłoże. Kwiaty te potrzebują warstwy drenażu, która chroni przed nadmiarem wody na dnie doniczki, a tym samym przed gnicia korzeni. Za dużo wody w kwiatach doniczkowych może skutkować pojawianiem się zgnilizny, a także chorób grzybowych. Drenaż także pomaga odpowiednio napowietrzyć ziemię doniczkową i rozprowadzić tlen do korzeni. Przygotowanie drenażu do storczyków nie jest trudne. Wystarczy na dno doniczki włożyć cienką warstwę keramzytu.

Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym dla storczyków jest ich podlewanie. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że raz na jakiś czas warto zrobić storczykom kąpiel. Chodzi o to, aby zanurzyć kwiat w misce z wodą. To miski nalej wody - pamiętaj, aby miała ona temperaturę pokojową. Nie może być, ani za zimna, ani za ciepła. Woda do kwiatów powinna być także odstana, by zmniejszyć jej twardość. Do tak przygotowanej miski z wodą wstaw doniczkę ze storczykiem. Zanurz kwiat na około 15 minut. Następnie odstaw doniczkę ze storczykiem, by zebrana woda mogła zostać odsączona. Możesz postawić ją do zlewu lub na kratce. Po zabiegu wstaw storczyk do osłonki doniczki i gotowe. Dzięki temu zabiegowi kwiat będzie miał lepszy dostęp do wody, które pobiorą bezpośrednio korzenie.