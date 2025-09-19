Weź łopatę i rozsyp to wokół krzewów róż. Będą kwitły aż do listopada. Jednoskładnikowy nawóz do róż, który działa niczym budzik dla kwitnienia

Wbrew pozorom, jesień to czas, gdy wiele odmian róż nadal zachwyca swoim kwitnieniem, ożywiając ogród barwami.

Róże rabatowe, okrywowe i parkowe to gatunki, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą kwitnąć nawet do pierwszych przymrozków.

Chcesz, by Twoje róże kwitły długo i obficie? Sprawdź, jak prawidłowo nawozić je jesienią, by cieszyć się ich pięknem do listopada!

Które odmiany róż kwitną jesienią?

Wrzesień i październik to wcale nie są miesiące, w których zanikają kolory w ogrodzie. Wiele gatunków popularnych kwiatów kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Wśród nich są pewne odmiany krzewów róż. Przy odpowiedniej pielęgnacji i sprzyjającej pogodzie róże mogą kwitnąć nawet do listopada.

Oto gatunki róż, które kwitną jesienią:

Róże rabatowe (wielokwiatowe) - ta odmiana róż jest chętnie wybierana do ogrodów ponieważ powtarza swoje kwitnienie, które trwa od późnej wiosny aż do jesieni. Ten gatunek jest stosunkowo odporny na zmiany pogody i nie przeszkadzają mu nawet niewielkie przymrozki.

Róże okrywowe - ten gatunek jest mrozoodporny i szybko się regeneruje, dzięki czemu może kwitnąć dłużej i obficiej od innych.

Róże parkowe (dzikie) - na stanowiskach okrytych od wiatru i przymrozków potrafią kwitnąć nawet jesienią.

Weź łopatę i podsyp tym krzewy róży. Będą kwitły aż do pierwszych przymrozków

Jesienią wcale nie powinno się rezygnować z nawożenia krzewów róż. Warto jednak wiedzieć, jakie nawozy wybierać. O tej porze roku rezygnuje się ze stosowania odżywek bogatych w azot. ogrodnicy wskazują, że ostatnim terminem w sezonie na zastosowanie azotu dla roślin jest sierpień. Dlaczego? Azot wpływa na rozrost masy zielonej roślin, a także przedłuża okresy wegetacyjny. Oznacza to, że stosowanie odżywek z azotem jesienią może sztucznie wydłużyć rozrost i kwitnienie roślin, przez co nie zdążą one przygotować się do okresu odpoczynku. Mniejsza odporność roślin oznacza trudności w zimowaniu.

We wrześniu oraz październiku z powodzeniem można stosować nawozy bogate w fosfor oraz potas. Oba te składniki działają wzmacniająco. Wspomagają układ korzeniowe roślin oraz pobudzają do lepszego wzrostu. W przypadku krzewów róż jesienią dobrze jest jest podsypywać różą Epsom. Zawiera ona magnez i siarkę, które przy odpowiednim stosowaniu korzystnie wpływają na odporność roślin. Dodatkowo sól Epsom działa odstraszająco na szkodniki i chroni przed chorobami. Jak używać soli Epsom do podsypywania róż jesienią? Na każde 30 cm wysokości krzewu przygotuj 1 łyżkę soli Epsom i rozsypuj wokół korzeni rośliny.